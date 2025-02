Guerras culturales

El virus mental ‘woke’ / The New Yorker

La definición original de Woke en EEUU se vinculó al despertar de una parte de la ciudadanía ante el racismo estructural que se daba en el país, en buena medida tras lo sucedido unos años atrás a partir de la muerte violenta de varios ciudadanos afroamericanos a manos de la policía y la aparición del movimiento Black Lives Matter. Posteriormente se sumaron otras causas y luchas contra la desigualdad, especialmente en lo relacionado al género en un primer momento, y a los movimientos LGTBIQ+ después.

En las últimas semanas hemos podido leer varios artículos sobre cómo lo Woke es, como concepto o movimiento, el principal responsable de la ola reaccionaria que recorre el mundo. Escritores referentes como Pérez Reverte o Soto Ivars lo identifican particularmente en nuestro país y relacionan con ciertos políticos, negocios y sobre todo con la cultura de la cancelación, una revisión inquisitorial de lo políticamente correcto que, paradójicamente, tiende a parecerse desde la contradicción a la censura o el puritanismo de tiempos oscuros ya pasados. La filósofa Susan Neiman va más allá en su libro «Izquierda no es woke», reflexionando sobre las similitudes en su praxis entre esta idea y la tradición más conservadora o derechista. Para ella, la oposición entre la verdadera izquierda y lo Woke se identifica en la falta de universalidad, la lucha por el poder en lugar de por la justicia, y la idea de que el progreso es imposible e inexistente para esta corriente. Una visión similar a la que pueda darse en el conflicto más reciente en el seno del feminismo aunque por motivos distintos.

De entrada no podemos hablar de un movimiento uniforme para conceptualizar lo Woke. Es cierto que la concatenación fenómenos como el enfrentamiento permanente, la exclusión o criminalización de colectivos que han tendido a buscar refugio en nueva ideologías reaccionarias (sobre todo ocurre en el género y la identidad sexual), los ídolos falsos caídos en sus propias miserias humanas, o los fracasos y errores de ciertas políticas o leyes destinadas por ejemplo a proteger a las mujeres (básicamente por acostumbrarse a simplificar el mensaje, olvidando el trabajo profundo para hacer que los cambios integrarán pedagógicamente a la mayoría), han contribuido entre otras cuestiones a dar cuerpo a un antagonista. Quien más ha usado este término y más se está beneficiando de él, es un movimiento totalitario, en auge desde principios de la década (también se benefició del mensaje negacionista de la pandemia), que busca capitalizar el descontento y generar su propia cultura de la cancelación ante todo lo que huela a progreso o cambios en el status quo de los privilegios históricos. Una guerra cultural basada en hablar día y noche de lo Woke, con unos objetivos detrás que no representan a la mayoría y sobre los que quizás no estamos poniendo el foco.