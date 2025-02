Fin del capitaloceno

Marija Gimbutas, antropóloga de la Universidad de UCLA, víctima también de los genes kurganes. / Archivo.

Como una lapa agarrada a los riscos, así de atávica resulta la lectura de la obra de Marija Gimbutas, pues sus postulados muestran una nueva configuración del mundo, una metáfora del inicio de nuestra civilización más amable, pacífica y nunca contada.

La arqueolingüista Gimbutas trabajó en sesentaicinco yacimientos arqueológicos de la vieja Europa y, basándose en la ausencia de armas y material bélico de estos enterramientos, planteó la probabilidad de una civilización originaria pacífica, desmontando así al héroe masculino y su lanza del poder hegemónico como el único relato posible de la historia de la humanidad.

Por supuesto casi toda la comunidad científica concluyó que sus teorías no eran más que conjeturas porque en su metodología Gimbutas incluía la interpretación, método excluido del proceder científico; no obstante, otros historiadores sí consideraron sus polémicas contribuciones. En fin, quién sabe, ante esto me gusta recordar las palabras de Foucault y preguntarme también, ¿qué es imposible pensar y de qué imposibilidad se trata?

Como hicieron muchas de nuestras abuelas, yerberos, santiguadoras, campesinos, alfareras…, guardianes de los ciclos naturales y del lenguaje de los celajes, posicionados bien lejos del extractivismo feroz, Gimbutas también se salió de la episteme bélica preponderante y optó por un nuevo sendero que muchos criticaron; sin duda su tesis resulta una amenaza para el sistema capitalista y la industria armamentística, y, por otro lado, nos exige una descolonización del pensamiento.

En muchos países la gente besa la tierra al amanecer y le hacen ofrendas. Yo nunca vi a mis mayores besar la tierra, pero sí pude ver a mis abuelas cuidar con cariño e interés a sus matos y santiguar sus animales, observar las hierbas que comían las cabras y aprender así los posibles remedios propios de estas plantas. También vi a los pastores de la cumbre leer la trayectoria de la estrella del agua y hacer sus cábalas; he visto a mis padres y abuelos embelesados ante un amanecer en Mogán, un atardecer en la playa de Sardina y callar ante la luz azulada de los riscos del Andén Verde que lleva a la Aldea.

Ya no tenemos la fe de nuestras abuelas, dice Natalia García Freire, ni sus remedios caseros obtienen el mismo resultado en estas tierras violentadas con agroquímicos y prisas, nuestros predecesores mueren y con ellos esa manera de leer el mundo; las nuevas generaciones sufren de analfabetismo medioambiental, no reconocemos las señales del «planeto». La ceguera vegetal y telúrica es cada vez mayor, nuestras cumbres son ya una Canarias vacilada, nuestras costas están turistificadas y nuestras ciudades masificadas.

Pero hay saberes que se resisten a morir y de alguna manera permanecen en nuestros gestos, en nuestras formas de celebrar una sobremesa en familia o con los amigos. El etnocidio nunca es completo, siempre hay puntos de fuga y por ahí se escapan esos otros conocimientos, los saberes otros que se rebelan contra el pensamiento único. Los saberes de nuestras abuelas, difuntas o no, quieren ser transmitidos, como si tuvieran que defender todavía un vínculo con la naturaleza que se niega a ser silenciado.

La idea de un mundo sin armas puede sonar ingenua, pero resulta estimulante y engarza bien con las nuevas teorías de la ecocrítica y las investigaciones botánicas sobre la inteligencia de las plantas. Parece que la construcción de la célula eucariota se explica no por la competencia y la selección sino por procesos de colaboración: «no es la guerra lo que permite a la vida mejorar y transformarse, sino la solidaridad», dice Emanuele Coccia.

Lo cierto es que los postulados de Gimbutas emocionan, como conmueve el paisaje y la gente común. Así el atavismo cobra fuerza y una puede mirar al pasado sin romanticismo y con el ánimo de preservar la memoria de unas maneras prístinas que aún tienen sentido y resultan beneficiosas para todas las especies que habitamos este mundo.

¿Por qué ha de ser más fácil pensar en distopías que en el fin del capitalismo?