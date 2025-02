Tú, inmigrante, fuera

Guardamar Polimnia con inmigrantes rescatados / SALVAMENTO MARÍTIMO. Europa Press

Mucha de mi familia paterna emigró. Algunos a Cuba, otros a Guinea y hubo quienes eligieron los países nórdicos. Tengo primos negros como la noche con los ojos verdes y también blancos como la nieve de ojos azules. Me encanta que en la zona en la que vivo haya restaurantes marroquíes, japoneses, libaneses o italianos. Porque me gusta comer y me gusta comer variado. Y por variado me refiero a disfrutar de la gastronomía de otros países. Asimismo, tengo amigas de Marruecos, de la India y de Argentina. El ser humano necesita de otros seres humanos para desarrollarse plenamente y si todos estamos cortados con la misma tijera, y con esto me refiero a tener la misma nacionalidad, ideología, creencias o religión, poco podemos crecer, ya que una manera de evolucionar y de enriquecernos es, precisamente, atendiendo y empapándonos de otras culturas. Por esta razón me pone muy triste lo que está sucediendo en Estados Unidos. El otro día me recriminaron que ponga tanto el acento en lo que pasa fuera de nuestras fronteras con la que está cayendo a nuestro alrededor. Soy ciudadana del mundo y, por ende, me preocupa lo que pasa en mi manzana, en la gran manzana y en la cochinchina. Volviendo a «America First», la gran idea de Trump, que no sé ustedes, pero yo lo veo mucho más arrebatado que en su primer mandato, la cosa está pasando de castaño oscuro. América primero, estupendo, pero solo si eres blanco y rico. Esto me evoca un poquito a la Alemania nazi y su raza aria. Blancos y alemanes. Esta necesidad del presidente de los Estados Unidos me trae otros malos recuerdos que no deberíamos olvidar, como cuando los alemanes entraban en las casas de los judíos y los enviaban a los campos de concentración. Trump los devuelve a su país, pero ser inmigrante y saber que tu cabeza tiene un precio, ya que ofrece mil dólares por denunciar a emigrados, tiene que resultar, cuando menos, aterrador. ¡Qué astuto, el tipo! Sabe que la mayoría de los americanos se mueren de hambre y los tienta con dinero. ¿Cómo era aquello? A sí, «El hombre es un lobo para el hombre.» Es importante recordar de dónde venimos. Figuras como Franco (y sé que acabo de abrir un melón), Hitler, Mussolini, Stalin, Mao o Pol Pot deberían ponernos alerta ante personajes llamados Abascal, Milei, Putin, Orbán o Meloni. La historia se repite ante nuestros ojos y nosotros los cerramos para no ver venir el bofetón. No, señores, no funciona así. Lo que debemos hacer es esquivar el golpe, no poner la otra mejilla. ¿Estoy exagerando? ¡Ojalá! Nada me gustaría más. Sí, soy consciente de que más de setenta millones de personas votaron a Trump. Eso también tendríamos que hacérnoslo mirar, porque preferimos votar a un sociópata antes que a una mujer y, claro, no nos olvidemos, negra. «Con su pan se lo coman», he llegado a oír en tertulias cuando sale el tema que les narro en este artículo. Como si el tsunami de Trump no fuese a perjudicar a Europa. «Y con nuestro pan nos lo comeremos.» A veces, para entender el mundo, es conveniente revisar el cine y la literatura. Por ejemplo, les recomiendo ver «El Pianista», «El niño con el pijama de rayas» y «La ladrona de libros» o leer «La llave de Sara», «El hombre en busca de sentido» o «La bailarina de Auschwitz.» En ocasiones me da por pensar si mientras escribo esto hay inmigrantes escondidos en el sótano de alguna casa de americanos solidarios y con sentido común. Si no entienden este pensamiento, revisen la filmografía y la bibliografía que les confío. Y si así tampoco lo ven claro, pregúntense cómo se sentirían si saben que su vecino puede denunciarlo por mil euros. En fin, ¿cuándo será el día en el que digamos «People first»?