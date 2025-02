Retrato anónimo de Blas de Lezo del Museo Naval de Madrid. / EFE

Si hay un rasgo recurrente que parece caracterizar lo español, es la deficiente mercadotecnia, o sea, según la RAE «el conjunto de estrategias empleadas para la comercialización de un producto y para estimular su demanda».

Y en esta falta de «saber venderse» no es preciso ceñirse por ejemplo a la comercialización de los vinos, comparándola verbigracia con la de nuestros vecinos los franceses, tan imbuidos de «la grandeur de la France». Y no solo en sus caldos y cavas, sino en su patrimonio cultural del que siempre han sabido sacar el máximo provecho. Y a menudo plagiando, precisamente al país que tienen al sur de los Pirineos. ¡Pues no son sus reverenciados dramaturgos Racine y Corneille sino alumnos aventajados de Calderón y Lope de Vega!

¿Y por qué le ha costado tanto a España emular a su vecino a la hora de poner en valor su riqueza turística? Francia sí ha sabido venderse y ha sido durante décadas el primer país en visitantes turísticos, hasta este año en que por fin España parece haber tomado la alternativa.

Y si nos remontamos al pasado, España también ha perdido el tren de la memoria histórica, dejándose atropellar en el análisis de su inmensa labor civilizadora, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, donde incluso ha sido cómplice de la leyenda negra que han conseguido endilgarle sus adversarios merced a caballos de Troya caseros, como Bartolomé de las Casas y a una lamentable falta de reflejos ante los bulos de holandeses e ingleses.

E incluso en nuestros días, no parece capaz de hacer valer el término de Hispanoamérica, que también se ha dejado pisar por el de Latinoamérica, promocionado cómo no por los franceses, apoyándose asimismo en una comparativamente modesta intervención en el continente, con su medio Canadá francófono como principal legado.

Y hablando de los ingleses, permítasenos una comparación, odiosa desde luego, pero por su descaro, en el trato dispensado a gestas históricas en España y en el Reino Unido.

Cuando el almirante Nelson se despachó a gusto en la batalla de Trafalgar, su gesta le hizo merecedor de una enorme plaza en el centro de Londres, con una columna de granito de 46 metros de altura en cuya cima se yerguen otros 5,5 metros de estatua en bronce del ilustre manco.

Pues agárrense, en 1741, en la batalla de Cartagena de Indias, otro almirante, el apodado «medio hombre» Blas de Lezo, también con un brazo inútil pero además sin pierna izquierda y tuerto de un ojo , venció, con tan solo 6 barcos y 2830 hombres, a la mayor flota de guerra de la historia, 186 barcos y 23.600 combatientes comandados por el almirante Vernon. Tan seguro estaba de la victoria Edward Vernon que antes de la batalla había ya mandado acuñar unas monedas celebrando su triunfo. Aunque las monedas se retiraron de la circulación, en la sepultura del almirante Vernon en el mausoleo de la Abadía de Westminster figura una lápida con la inscripción «Sometió a Chagres y en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval pudo llevar la victoria».

El almirante Blas de Lezo cuyo cuerpo posiblemente fuera enterrado en una fosa común de Cartagena de Indias, tuvo que conformarse con una sepultura simbólica en el convento de Santo Domingo. Una estatua en dicha ciudad , otra en la plaza de Colón de Madrid y dos en Andalucía encarnan un principio de homenaje a la grandiosa gesta de nuestro héroe nacional.

Y atentos, porque cuando finalmente el cine le dedique una merecida superproducción a lo Samuel Bronston, no les quepa duda que el título de la película será «Blas de Lezo, el Nelson español», cuando ya hubiese querido el inglés alcanzar el rango de «Blas de Lezo británico.»