Antiguos canarios y frikadas

Juntos por Guía rompe con Nueva Canarias

Nueva Canarias (NC) se encuentra ahora mismo en la estancia del descuartizador, sometida al troceo de sus partes sin que el machete acabe de llevarse por delante el sitio troncal. Pero esta carnicería no ha sido óbice para que la despanzurrada organización trate de llamar la atención con una muestra de su bollería nacionalista: desagraviar a los antiguos canarios víctimas del feroz proceso de colonización de la Corona de Castilla.

Seguramente o no, su proposición no de ley arranque del Parlamento, con el presumible asco de Vox, una declaración de principios que puede valer igualmente para la tribu hurón (wayandot) que aun sobrevive en reservas del latifundio de Trump. Este acto de resarcimiento (no de venganza, dicen sus promotores) llega desde el túnel del tiempo, es decir, en un momento en que ser canario no conlleva ningún entusiasmo por la independencia cultural con respecto a España. Las tradiciones más ancestrales de las Islas, las supuestamente heredades de los primeros pobladores y trasladadas a la sociedad rural, viven un proceso de banalización festivo que terminará por fagocitar lo que entendemos por etnografía de los pueblos.

La pereza o el mismo miedo de los canarios por conocer su propia historia, incluido sus atrasos, ha resentido la búsqueda de los orígenes. Un permanente y creciente desamor, aquilatado por el control de los contenidos culturales con la Dictadura, ha hecho a los canarios más ignorantes sobre su pasado más remoto. Y esto es irreversible debido a la traumática ruptura generacional, a un formidable cambio que rompió la cadena de transmisión y que entró a velocidad de vértigo, por supuesto, con la Conquista.

Dirán algunos que le ha sucedido a muchos pueblos; es verdad, pero en el Archipiélago hubo un largo y extenuante combate con ganadores y derrotados. La dominación alcanzó todos los escalones, llevó a la clandestinidad el espectro aborigen y pulverizó el hábitat y sus rituales. No quedó nada más que un páramo.

El mismo hecho de que más de cinco siglos después se trate del alcanzar un pronunciamiento simbólico de un Parlamento demuestra, cómo no, que estamos en la era de las frikadas. A mí mismo me interesaría saber de dónde procedo, pero eso es un trabajo de laboratorio, serio y concienzudo, vigilado por los investigadores de las universidades. Lo otro, lo de NC, es la preocupación mundanal, el cochafisco político, algo que no tiene que ver con el conocimiento, ni con el anhelo de muchos canarios por saber quiénes son y de dónde vienen. n