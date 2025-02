Otro baboso

Por supuesto que caben denuncias más graves contra Podemos, su organización interna y su proyecto político. Pero muchas. Que el amado líder del partido sea un tipo que se larga con el primer pretexto de una Vicepresidencia del Gobierno motu proprio, sin ninguna consulta a las bases empoderadísimas, y coloca a su mujer como ministra de Igualdad, una señora que cuando deja de ser ministra se elige a sí misma como mejor candidata al Parlamento de la UE, residentes ambos en un chalecito con piscina gracias a una hipoteca de 600.000 euros tal vez podría bastar para comenzar a esculpir la jeta que se gastan.

La que se han gastado siempre, ellos y ellas. Pero el asunto de José Carlos Monedero tiene su relevancia. Monedero es quien es desde siempre. Y desde siempre fue protegido por el cogollo de la élite del partido. Tal vez decir protegido sea demasiado enfático. El priapismo machista de Monedero, Errejón e Iglesias – quien, mucho más taimado tomaba precauciones elementales – se admitía como un dato, simplemente. Monedero era un metemano y llevaba chalequito y se creía un bailongo, su cuerpecito de alfeñique paliducho brincando como un saltaperico e impartía clases donde soltaba genialidades como: «Carl Schmitt…Carl Schmitt…qué listo era el cabrón…Era mu listo…» Monedero, en fin, era todo eso simultáneamente. Su condición de baboso sobón probablemente precedió a su doctorado.

Este ejercicio de estupefacción no es hipocresía, sino mentecatez interesada. En ninguna pescadería encontrará usted un pulpo con más tentáculos que el profesor de la Complutense. Aunque uno escriba desde la ultraperiferia –ya saben – no repite lo que lee. Conozco la experiencia de tres canarias – una de ellas periodista – con Monedero y lo que me describieron fue el retrato habitual del cuarentón/cincuentón rijoso que no puede evitar en caerle encima a cualquier piba con el repertorio habitual: retórica revolucionaria, repaso de sus amistades más importantes, yo conozco a Hugo, emoción irreprimible al recordar una canción de Silvio, mirada hipnótica en las tetas, invitaciones románticas o chocarreras, palmaditas en la zona más baja de la espalda, advertencias comparativas con el palo de un churrero, caricias en el pelo, sonrisitas sardónicas hablando de tamaños y grosores, elogios de la piel, insistencias abusivas en próximos encuentros, llamadas telefónicas y recaditos durante semanas y hasta meses Todo eso.

En reuniones de partido, en entrevistas, en fiestas públicas. Un cursi lo llamaría no solo una actitud despreciable, el rey del mambo del patriarcado, sino también una consecuencia. Monedero no ocupó cargos públicos durante los años de fulgor podemita – nunca quiso hacerlo -- pero su situación económica ha mejorado mucho desde 2010. Sin hablar de la pasta que ha ganado blanqueando la dictadura venezolana – el chavismo le pagó un dineral por un risible informe sobre la viabilidad de una única moneda latinoamericana – está el aumento de ingresos por artículos, conferencias y programas de televisión de su cuate Iglesias. En 2019 ganó 180.000 euros después de impuestos.

El famoseo de un narciso chulesco y encantado, la pasta fácil y la impunidad de triunfal macho cabrío aumentaron su secreción de babas. Jamás encontró censura, sino camaradería. Si Iglesias lo conocía bien, Irene Montero no lo conocía menos. Una ministra de Igualdad muy particular porque estaba perfectamente informada –como que lo ha visto con sus propios ojos – sobre el comportamiento de Monedero con las mujeres durante lustros. Ahora la cúpula de Podemos miente de manera repugnante e insostenible. Sí, sí lo sabían. No, no lo apartaron, entre otras cosas, porque a un militante de Podemos no se le puede «apartar» sin abrirle un expediente interno. Lo más repulsivo es escuchar a Belarra y Montero. Consentidoras enmierdadas en un silencio cómplice, esquinado, indiferente. Para fiarse de estas tipas y de su grimoso compromiso con la izquierda y el feminismo.

