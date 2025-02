Esta motosierra, aquel 23-F

La escenografía del golpe de Estado del 23-F, 44 años después, es vista a la manera de un daguerrotipo oxidado de una botella de Anís del Mono o como una escena plúmbea de una película de Lina Morgan. Vamos, un typical spanish de los que se compran para rechifla de los fachas en las tiendas de souvenirs que está frente al Prado. Grasiento error. El episodio que estuvo a punto de colapsar la democracia española no está, ni mucho menos, para ser almacenado en el tesauro de los hechos superados. Para nada. Nadie está a salvo: ni las naciones con un arquitectura constitucional longeva como EEUU, con su Capitolio lleno de las babas de las hordas ultras que adoran a Trump, ni tampoco una Alemania que después del Holocausto creíamos bautizada frente a las veleidades del fascismo. Es necesario tener miedo.

La turbulencia ultraderechista que padece esta Europa no va de cuartelazos ni sargentadas, ni de carros de combate en la calle, ni de conspiraciones en la cadena de mando militar, ni de un rey ambivalente, ni de un gobierno de concentración, ni mucho menos de un elefante blanco con las instrucciones escondidas entre los huevos... No, esto es peor. ¿Qué piensan ustedes al ver al tecnooligarca Musk levantando la motosierra que le acaba de regalar Milei? Todo ello ante el auditorio del cónclave más influyente de la extrema derecha norteamericana. ¿Y esos viajes relámpago de Abascal como invitado estrella en convenciones en las que se tiende como un cachorro bajo el antieuropeísmo de Vance, que a su vez raja en Múnich contra la civilización de la tolerancia y los derechos?

Nada está garantizado. Y ahí está la ruidosa y lacerante motosierra para recordarnos que es el símbolo de una alianza que quiere devorar el modelo de convivencia del continente. El criminal de guerra Putin, el delincuente Donald Trump y el sátrapa despellejador de periodistas Mohamed bin Salmán, un trío terrorífico al mando de la nave. A esta terna le molesta la democracia, la ven un obstáculo para llevar a cabo sus objetivos. ¿Por qué un juez prohíbe echar 27.000 funcionarios a la calle? ¿Por qué un empresario no puede acceder a los datos confidenciales de los ciudadanos? ¿Por qué la Justicia frena la norma que pone fin a la ciudadanía de los hijos de los migrantes irregulares? Estas y muchas más preguntas no se las quieren hacer a sí mismos los protagonistas de este apocalipsis. En realidad, no quieren que nadie les interrogue sobre sus acciones ni sobre sus respectivos patrimonios. Sí, es necesario tener miedo, como lo hubo el 23-F y con Franco, Hitler o Mussollini.

