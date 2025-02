Una fábula

El Parlamento de Canarias debatirá hoy una iniciativa de Nueva Canarias para crear una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica – todo con mayúscula – formada por historiadores, antropólogos y expertos en patrimonio cultural «para investigar, documentar y difundir la historia de los primeros canarios desde una perspectiva decolonial». Sí, otra comisión para difundir la Verdad, Toda la Verdad y Nada Más que la Verdad, porque debemos asumir, por lo visto, que es misión de los gobiernos y las asambleas legislativas definir la verdad para que no estés tan perdido por la vida, pibe, que vas dándote golpes con las farolas, los petriles y las narrativas coloniales sin darte cuenta y puedes seguir haciéndote daño. Como es tarde y confieso encontrarme un poco cansado voy a comentar muy breve y lacónicamente esta ocurrencia encantada con su propia bobería:

1. «Debemos corregir la deuda histórica con los primeros canarios”. Los primeros canarios no fueron los pobladores prehispánicos de las islas. No podían existir canarios antes de la creación sociocultural de Canarias misma. Canarias es el fruto de un mestizaje en el que no participaron únicamente aborígenes y colonizadores de varias regiones españoles, sino en las décadas y siglos posteriores portugueses, italianos, franceses, holandeses. No existió nunca una Canarias invadida por conquistadores españoles porque – a riesgo de ser reiterativos – Canarias solo existía como realidad geográfica a finales del siglo XV y principios del XVI. Por cierto: tampoco puede hablarse plenamente de una realidad política española en ese periodo epocal. Es el mestizaje, precisamente, el que crea una primera identidad canaria, que luego continuó cambiando, creando relaciones internas, adaptándose a nuevas influencias y cambios: la identidad es un fenómeno dinámico y evolutivo. Los primeros canarios son los mestizos y de ellos – y otras aportaciones sucesivas – descendemos quizás la mayoría de los canarios. No todos, obviamente. Los italianos, venezolanos, colombianos, hindúes, chinos o camerunenses que llevan viviendo aquí décadas no. Pero ellos sus hijos son canarios, como su señoría Natalia Santana o yo.

2. «La conquista no fue un encuentro de civilizaciones, sino un acto violento de expolio, sometimiento y exterminio». Bueno, fue las dos cosas, que es lo que ocurre en las dinámicas históricas, y no en el corazón sensible de diputados y diputadas ligeramente cursis. Este proceso, según los autores de esta iniciativa, no solo fue colonial, sino que se caracterizó por la voluntad política de provocar un etnicidio sistemático. No existe ninguna prueba empírica de esto último, por supuesto. Miles de aborígenes fueron eliminados y varios cientos esclavizados, pero no se registra una voluntad de exterminio racial. Otros sobrevivieron. Algunos pocos prosperaron bajo la nueva estructura de poder e incluso formaron parte de la misma.

3. «Ahora es el momento de decidir si somos un pueblo que se reconoce a sí mismo o que vive la historia (sic) tal y como la contaron los que llegaron». Vaya. Que baje del infierno Pedro de Vera y lo vea. Ningún canario actual observa el pasado histórico de su pueblo como el autor de Le Canarien. Y si ha tenido la suerte de contar con estudios universitarios puede saber y sabe a menudo que la historiografía canaria lleva cerca de un siglo estudiando y dilucidando nuestro pasado político, social y económico. No hace falta otra maldita comisión parlamentaria. Los historiadores de nuestro país están trabajando diariamente en nuestras dos universidades y aun en otras. Canarias y su realidad histórica y cultural es un espacio de estudio y debate más vivo y más complejo que la fábula escolar de Nueva Canarias. n

Suscríbete para seguir leyendo