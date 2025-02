Breverías 149

En los últimos años, las rebajas de invierno están perdiendo fuerza con respecto al Black Friday o el Cyber Monday. / EP

Me acaban de contar una probable etimología del fenómeno comercial bautizado como black Friday, con la obligada rebaja de precios durante el susodicho viernes negro.

El origen estaría en el saldo de esclavos que solía producirse en el tradicional mercado a la terminación de la cosecha del algodón en el sur de Estados Unidos, en los primeros años del siglo XX. Como durante un tiempo los esclavos no habían de producir, sino que debían de ser mantenidos hasta el siguiente período de las labores de cultivo y recolección, eran pues vendidos el sexto día de feria, el viernes negro, con importantes descuentos.

*

Otra denominación pintoresca, en creciente auge últimamente, es la de Halloween, también con sus inseparables connotaciones comerciales. Aunque no está del todo claro el origen de la festividad, parece ser que esta arranca del momento de la celebración del fin de las cosechas, la fiesta gaélica de Samhain, el 31 de Octubre. Fiesta que pudo terminar solapándose con las celebraciones religiosas del día de todos los santos. Pero lo que no admite duda es que fueron los inmigrantes irlandeses y escoceses los que a finales del siglo XIX llevaron a Norteamérica las costumbres del Halloween, posteriormente asimiladas y exportadas al resto del mundo. En Europa, como no, la celebración fue recibida y metabolizada con el mismo entusiasmo que tantas otras manifestaciones de la cultura americana, y con similar frenesí en su subsiguiente aprovechamiento comercial.

*

Por cierto que si la metamorfosis de una fiesta pagana en celebración religiosa es bastante corriente, la situación inversa también se da. Recuerdo un viaje a Rusia, hace ya muchos años de esto, lo que me exime de coordenadas precisas. Era entonces la Unión Soviética, y estaban en el candelero los éxitos de la exploración espacial, con los Sputniks y viajes a la estratosfera de Yuri Gagarin. Pues bien, aunque yo había aprovechado un puente de naturaleza religiosa para el viaje, al llegar pude constatar que la celebración cristiana brillaba por su ausencia, ¡Había sido subrepticiamente suplantado por «el día del cosmonauta»!

*

Y ya puestos, porqué no detenernos en le Día de la Madre. Esta celebración arranca de tiempos de la mitología griega, donde se homenajeaba a la madre de Zeus. Años más tarde también el cristianismo vio su oportunidad, oficializando honrar a la virgen María, la madre de Jesús.

Aunque madre no haya más que una, los Días de la Madre son multitud, no menos de 30 fechas distintas repartidas en más de 100 países. Y no olvidemos el Día de la madre por excelencia, que se celebra el 8 de Marzo, y que se hace coincidir, yo creo que no por casualidad, con el «Día Internacional de la mujer trabajadora». La también sufrida madre española, además de su homenaje internacional, tiene su día propio , el primer domingo de Mayo.

¡No se olviden de comprarle un regalo! Y si su madre ya falleció, que sus hijas se acuerden de la suya.