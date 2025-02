El paripé de la momia

Hurtar al visitante de un museo la visión de una momia guanche por salvaguardar la dignidad del momificado es manipular la laberíntica historia de Canarias. El Museo Arqueológico Nacional (MAN) tomó la decisión de retirar la momia de Erques en atención a la Carta de compromiso ético del Ministerio de Urtasun, pero reconociendo a su vez que se ha hecho por la falta de contextualización de la pieza a través de la correspondiente cartela que aporte detalles. Una objeción subsanable dada la cantidad de datos existentes sobre el ejemplar, sometido en su momento, incluso, a pruebas radiológicas para conocer los pormenores del proceso orgánico de momificación y datación.

Esta razón, por tanto, no parece determinante . Quizás dicha retirada sea el primer paso para un paripé del nacionalismo, deseoso de alguna exaltación etnoideológica que los reafirme como negociadores ante el Estado. Una ambición por la memoria, no obstante, que deja en evidencia la insultante existencia en Santa Cruz del monumento (Juan de Ávalos) de exaltación franquista para las víctimas de la dictadura. Doble rasero con el patrimonio histórico y con el honor de los muertos .

Ya dicen algunos esencialistas que las momias deben ir todas a los almacenes para no dañar la ultratumba. ¿Pero entonces cómo explicamos a los interesados la enigmática práctica del mirlado o hasta la raíz de la misma cultura de Canarias antes de la Conquista? La óptica ética que implementa el Ministerio de Cultura no funciona con el Archipiélago, como tampoco sería de recibo intentar explicar, salvando las distancias, el nazismo sin las fotos del Holocausto o las visitas a los campos de concentración. A partir de la retirada de la momia del barranco de Erques, desconozco cómo se lo va a montar el MAN para transmitir la relación de los antiguos canarios con la muerte. Me temo que se está ante una pérdida de representación, que ojalá pueda ser restituida por los reclamantes.

La invasión de moralina ya sufrida por la literatura o el arte , de consecuencias sobradamente conocidas, no debe impedir la reelectura de las momias o de otros vestigios. Y recuerdo en este punto la injusta acusación de profanadora que hizo el profesor Farrujia contra la artista Teresa Correa por su obra Umbral 2017 , realizada con restos óseos de aborígenes custodiados por el Museo Canario. En todo caso, el nuevo (y viejo) juguete de los dos Clavijos es la cascara de la cebolla; el cogollo es el relato, cómo contar en frío de dónde venimos y qué nos hicieron. Las momias tienen que estar sí o sí, pese a la ética y los muertos.

