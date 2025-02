Resultados generales de los planes estratégicos holísticos en Canarias

El Pehids-CAN 2040 identifica una serie de aspectos generales que pueden clasificarse en cuatro grupos: Los pilares del desarrollo sostenible integral de Canarias, las visiones de Canarias al término del plan, las vocaciones a las que se encuentra llamada y las misiones que le corresponden. Todos estos aspectos generales son la consecuencia del análisis de la situación de Canarias y las acciones propuestas y no de considerarlos como punto de partida y en consecuencia todos estos aspectos se justifican con el conjunto de acciones que los validan.

Los pilares o ejes lo conforman los recursos excedentarios que permiten cubrir los deficitarios y son los siguientes: 1. Energías renovables, entendido como ahorro de combustibles fósiles; 2.Turismo con nuevos enfoques donde no prima el número, sino su aportación a la sostenibilidad del propio sector y del conjunto de Canarias; 3. Agricultura, ganadería y pesca como garantía de alimentos para consumo propio y también exportación de calidad; 4. Industria como apoyo a las nuevas demandas de los demás sectores y como productos y servicios para la exportación; 5. Formación e I+D basado en la recualificación de la población canaria de acuerdo a los nuevos paradigmas y la venta de formación y de I+D al atraer a Canarias personal e instituciones de todo el mundo; 6. Servicios avanzados ofreciendo como soporte una serie de recursos de Canarias como son la bondad del clima, la seguridad, la conectividad aérea, marítima y telemática, la calidad de vida, los servicios sanitarios de alto nivel, los servicios educativos, deportivos, de ocio, etc., para que profesionales y empresas del exterior se instalen en las Islas, lo que supone convertir Canarias en un foco de empresas internacionales de alto valor añadido; 7. Cultura, ocio y deporte como permanencia de la cultura propia, la creación de nuevas culturas asociadas a la integración de inmigrantes asentados, el impulso de un nuevo modelo de turismo, el deporte y ocio como forma de mejorar la salud y las relaciones entre personas; 8. Pilar tricontinental como punto de encuentro entre personas, empresas y organismos de Europa, África y América.

Pehids-CAN 2040 identifica diferentes visiones de Canarias a su término: 1. Islas autosuficientes y seguras frente a contingencias futuras; 2. Con una economía equilibrada y próspera; 3. Plena de servicios a los ciudadanos; 4. Respetuosas con el medioambiente; 5. Creativas, innovadoras y competitivas; 6. Centro de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible; 7. Bien gobernadas contando con la participación de todos sus ciudadanos.

Planta depuradora de aguas residuales / LP

Y de estas visiones se desprende una cuádruple vocación para las Islas: 1. Convertirse en ejemplo mundial de desarrollo sostenible integral mediante el uso intensivo de las energías renovables en la producción de electricidad y de agua potable, la residencia sostenible, el transporte libre de carbono, la agricultura tradicional conservada y la tecnificada blindada frente al cambio climático, el manejo adecuado de los residuos, la consideración de múltiples necesidades inmateriales, la protección de los más desfavorecidos, la preservación del patrimonio natural y lucha contra el cambio climático, la creación de empresas y empleo, etcétera; 2. Convertirse en ejemplo mundial de una necesaria transición del modelo turístico actual a otro más sostenible mediante la integración del turismo tradicional de sol y playa con un nuevo modelo de turismo integrado y a la carta asociado al campo, a la cultura, a la formación, a la salud, al descanso, etcétera; 3. Convertirse en un foco y punto de encuentro de la comunidad atlántica aunando esfuerzos y colaboraciones entre profesionales, instituciones y empresas de los tres continentes, Europa, África y América en un marco de convivencia y colaboración mediante la integración de la formación, la creatividad, la innovación, la transferencia de tecnología, la planificación estratégica, etcétera; 4. Convertirse en pilar ejemplar de un desarrollo universal entendido como suma de múltiples desarrollos sostenibles a pequeña escala.

Debemos resaltar que todo lo expuesto se deriva de la confección del Pre Pehids-CAN 2040 y por tanto el resultado final se alcanzará cuando se actualice el Plan Ideal, el Plan Ejecutable y el Plan Consensuado, es decir, el plan de la ciudadanía de Canarias. Por otro lado, el Pehids-CAN 2040 debe considerarse el paraguas bajo el cual deben llevarse a cabo los Pehids de todas y cada una de las islas en función de las necesidades y potencialidades de las mismas.

Como es obvio el Pehids-CAN 2040 tendrá múltiples impactos sobre la política, la planificación del propio desarrollo, la economía, la administración, la participación de los ciudadanos, etcétera, y de ello nos ocuparemos en la próxima entrega.

Suscríbete para seguir leyendo