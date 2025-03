Abuelo ¿Dónde está Dios?

Dos abuelos pasean con su nieto. / / EFE

Mis nietos son adorables y yo soy de los abuelos cansinos a quienes encanta contar historias y recuerdos de atrás. Ellos saben muy bien lo que sus abuelos han vivido; lo que piensan, sienten y creen sobre los asuntos más relevantes de la vida, y quizás por eso, hace unos días y sin previo aviso, me preguntaron con voz tierna y mirada amorosa: abuelo; ¿Tú sabes dónde está Dios? En un primer momento me descolocó su pregunta, y súbitamente evoqué en mi memoria aquella canción de Atahualpa Yupanqui con el mismo título, aunque de nada me sirvió para salir del paso el silencio oscuro en la respuesta del abuelo que nos relata la canción.

Quizás buscando algún camino que me permitiera entrar en la inocencia de los pequeños, les devolví la pregunta: ¿Cómo se imaginan ustedes a Dios? Y con esa intuición limpia y sincera que gozan los niños, uno me respondió: abuelo, Dios es bondadoso ¿verdad? Me lo puso muy fácil. Yo les dije: mis hijos, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero sí nos han dicho cómo es, y es justamente como han adivinado; por eso, aunque nadie lo haya visto, muchos sí lo han sentido; yo también lo he sentido muchas veces y seguro que ustedes también cuando comprueban que alguien les quiere, o cuando ustedes mismos son capaces de amar a otros. Me preguntan si yo sé dónde está Dios, y les respondo: pues sí que lo sé; está en ustedes cuando son bondadosos, y en todas las personas que son capaces de manifestar amor.

La conversación me fue animando y por un momento quise ir un poco más allá; entonces les propuse un pequeño juego: ¿Cómo se imaginan ustedes a Dios? ¿Por qué no lo dibujan? Los folios en blanco que les entregué comenzaron a llenarse de rayas: una cruz, un anciano con barbas, una nube, un sol lejano... Luego dejaron los lápices de colores sobre la mesa y yo, en tono de supuesta extrañeza, les comenté: pero mis hijos ¿Acaso sólo han encontrado amor en las nubes o en un viejito? ¿Por qué no miran más cerca?

Fue como si de pronto se les hubiera iluminado el alma, porque comenzaron a relatar: también en papá, en mamá, en los abuelos, en los amigos, en muchas personas... y hasta en mi mascota que se alegra tanto al verme. Se me saltaron las lágrimas y me emocioné hondamente, cuando me dieron un beso diciéndome: también lo vemos en ti, abuelo.

Entonces, en compensación a esa divina manifestación en gesto tan amoroso, haciendo míos unos versos de Gloria Fuertes, me permití declamarles:

Dios está en los ojos cuando rien,

en las venas cuando aman.

Si amanecen un día silbando a la mañana,

si sonríen a todos y a todos dan las gracias,

Dios está en ustedes, debajo mismo de su corbata.

No sé si al cabo de los años ellos recordarán esta anécdota. Bien me gustaría que, durante toda su vida, cuando vean, sientan y vivan tanto bueno como nos ofrece el mundo, la naturaleza, las personas; tanto bueno como ellos mismos pueden ofrecer, no pierdan la costumbre de plantearse las mismas preguntas y encontrar sus propias respuestas.