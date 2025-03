Archivo - El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump / ERIN SCHAFF / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

La vida da muchas vueltas. Vueltas y más vueltas. También es cierto que cada uno de nosotros las da. No sé si acorde con la vida o en la órbita que le toca. A veces las vueltas nos llevan a donde queremos estar, a quienes queremos ser. Otras, en cambio, nos alejan, nos marean, nos hacen perdernos. Es curioso este suceso de rotación, pareciera que no sabemos ir en línea recta. El problema de dar vueltas es que siempre llegamos al mismo sitio. Al punto de partida. A la casilla de salida. Y usted creerá que yo estoy haciendo lo mismo con este artículo. Que doy vueltas, pero no le cuento nada. Sin embargo, de lo que quiero hablar es de eso precisamente, de los giros de trescientos sesenta grados que te devuelven, creyendo que ibas a ponerte en la otra punta de tu universo particular, a donde mismo estabas. Ahí tienen de ejemplo a Trump (no soy capaz de escribir el cargo que ostenta), que invita a su casa al presidente de Ucrania para humillarlo delante de todo el mundo, como un matón de poca monta que ridiculiza en el patio del colegio a un compañero por su ropa, su religión, su raza o su orientación sexual. La diferencia es que ese matón de poca monta es, no te lo pierdas, el líder del mundo libre. Si seguimos dando vueltas hacemos un alto en Argentina, donde Milei pretende volver a los años sesenta y usa términos rancios como idiota, imbécil o débil mental para referirse a las personas con limitación en el funcionamiento intelectual. Quizá, inconscientemente Milei, con esos calificativos, se estaba dirigiendo a sí mismo. Otra de las vueltas peligrosas de la historia es el avance raudo de la extrema derecha en Europa. Hay que tener cuidado con tomar decisiones cuando uno está mareado. En las idas y venidas de este artículo me encuentro con una noticia en el periódico que expone otra de las tantas vueltas que está dando esta comunidad autónoma en materia de educación: las ingeniosas ideas del consejero de Educación de Canarias, la de bajar las ratios en las aulas. ¡Qué maravilla! ¡Cómo no se le ocurrió a ningún otro político antes! Lo curioso es que anuncia esa medida en el Parlamento, sin compartirla con los sindicatos, justo una semana después de que las familias con hijos que precisan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) se manifestaran pidiendo una atención escolar digna para sus hijos. Poli Suárez lleva desde septiembre saliendo prácticamente todos los días en la prensa (es el consejero que más ha salido en los medios de comunicación) para alardear de que ha puesto en marcha varias aulas enclave, en cambio, se ha olvidado de decir que muchas de esas aulas carecen de mobiliario o de material y que han sido los propios maestros los que han tenido que acondicionar la clase con el dinero de su bolsillo. Ay, Suárez, Suárez, la de vueltas que está dando para no llegar a ningún sitio. Esto es lo que pasa en EE. UU, en Europa y en la cochinchina cuando se le da el gobierno a alguien sin dotes -y, en ocasiones, sin formación- para liderar. Veremos qué vueltas sigue dando el mundo, la vida y cada uno de nosotros. Nos vemos en el punto de partida.