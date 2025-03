¿Y si la lluvia hubiese seguido?

La investigación judicial de la DANA que convirtió Valencia en un sumidero de vidas y desgracias familiares de todo tipo marcará un antes y después en las responsabilidades políticas. A la contestación social contra Mazón se une la diligencia de una juez dispuesta a conocer los entresijos de las presuntas negligencias a la hora de alertar a la población del peligro de inundaciones. Una pulcritud, sin embargo, que no despeina a los políticos. Y no lo digo sólo por el president carbonizado que sigue ahí como si nada, incluso al frente del dispositivo de seguridad de las últimas lluvias. Sí, los valencianos tienen razones más que sobradas para pensar que en cualquier momento pueden ser de nuevo carne de catástrofe. También lo digo por las singularidades vistas este fin de semana en Gran Canaria: sin ir más lejos, el Ayuntamiento capitalino mandó operarios a los barrancos el día antes del temporal. Vecinos de Telde, territorio que se llevó la peor carga, han tenido que salir a la calle con cepillos para liberarse de la invasión de lodo que llegó a las puertas de sus casas por culpa de unos cauces llenos de mierda. ¿Que hubiese pasado si la lluvia se hubiese mantenido en el tiempo? Pues algo gordo. Esta dejadez con muros, desagües, alcantarillas, colectores, cunetas e infraestructuras varias porque aquí no llueve, ya no sirve. La experiencia demuestra que las ciudades y los pueblos están más sometidos a la arbitrariedad del clima. Una prueba de esos comportamientos imprevisibles es que basta una alerta amarilla para que la autoridad de turno decrete de inmediato la suspensión de los actos públicos o festivos. Se trata de una cautela justificada. Pero de nada vale si el sistema que da salida a la tromba está abandonado, pese a que un estudio que supuso una millonada apuntaba el riesgo de desbordamiento. Atención, lo ocurrido en Valencia va camino de establecer la responsabilidad ante los jueces, también la de carácter patrimonial, aunque el PP siga en la defensa inconcebible de Mazón. Es un aviso frontal a navegantes. No sólo por esa basura y vegetales que taponan los barrancos, sino por la falta de funcionarios cualificados, por una plantilla reducida, por autorización de construcciones o permitir ilegalidades urbanísticas en zonas inundables, por la ausencia del responsable máximo del operativo en el órgano asesor correspondiente, por carecer de una alerta eficaz... La manida tesis de que los destrozos privados y públicos no se pueden evitar no es verdad. Hay circunstancias clamorosas donde las pérdidas de todo tipo se consuman, hasta por tercera y cuarta vez, debido al gandulismo político.

