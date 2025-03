¡Oink oink!

Una clase de una Escuela Oficial de Idiomas de Canarias. / La Provincia

Habiendo ejercido de traductor durante unos años, por ejemplo a la hora de costearme en parte mis estudios universitarios, en más de una ocasión me han preguntado sobre la presunta superioridad de algún idioma sobre otro. Y la respuesta no es fácil, por no decir imposible. Es obvio que el idioma busca cubrir las necesidades de comunicación, variables según su entorno.

Si según el lingüista noruego Henrik Magga un esquimal dispone de 180 palabras para describir la nieve y el hielo, un pastor de El Hierro tiene a su disposición, según el filólogo Maximiano Trapero, no menos de 60 denominaciones para diferenciar las distintas cabras de su rebaño.

Pero aceptando el reto de la pregunta, sí cabrían ciertas reflexiones sobre fuerzas y debilidades de unos u otros idiomas. Veamos por ejemplo dos lenguas universales, el español y el inglés.

No hace falta recurrir a Shakespeare ni a Cervantes, por cierto coetáneos hasta el punto de morir el mismo día del año 1616, para identificar notables diferencias.

El inglés es sin duda más plástico, más maleable, podría decirse que más flexible en la combinación de sus vocablos, susceptibles de ser engarzados como si fueran piezas de un lego. Ello deviene entre otras cosas en una economía de palabras y preposiciones. Yo recuerdo por ejemplo que mis traducciones del español al inglés eran muchos más lucrativas que al revés. ¡Si «la pluma de mi tía” constaba de 5 palabras, a tanto la palabra, está claro que traduciendo “My aunt´s pen” al español sólo hubiese cobrado algo más de la mitad!

Y sin duda esta flexibilidad en el manejo del idioma puede dar lugar a obras maestras como el «Ulises» de James Joyce, del que difícilmente hallaremos equivalente en español.

Pero si nos pasamos a la pronunciación de la lengua, el inglés supone un desafío que ni Franz Kafka se atrevería a proponer como prueba para el pobre K en su inquietante obra «El castillo».

A título de ejemplo, incluso en los nombres propios hay trampa: el presidente Reagan se pronuncia «President REgan». Pero el político que también fue herido en el atentado a su presidente, de apellido Regan , ¿cómo creen que es su pronunciación anglosajona? Lo han adivinado: ¡RIgan!

Por el contrario la vocalización del español, con sus 4 reglas de acentuación de palabras llanas, agudas y esdrújulas, es pan comido. Un inglés, con tan elementales conocimientos, podría embarcarse en la lectura del Quijote sin casi ninguna equivocación en la lectura, aún sin tener ni pajolera idea de lo que estuviera leyendo.

¿Y se me ocurría que si dando por buena tal versatilidad del léxico inglés, no debería quedar ello reflejado en los sonidos de los animales expresados onomatopéyicamente?

Veamos. El español utiliza «guau» y «miau» para imitar fonéticamente al perro y al gato.

El inglés echa mano del «woof» (más o menos «vuf») y «meow»(aprox. «meou»).

En ambos casos la imitación fonética del inglés, sin ser superior, es tal vez más realista que la versión tirando a «humana» del español. En el caso de la vaca, hay poca diferencia, variando tan solo la traslación ortográfica de un mismo sonido: «Mu» y «Moo».

También para el cerdo tenemos coincidencia: «Oink» y «Oink»

Si el gallo español suelta un «Kikirikí», el inglés se despacha con un «cock-a- doodle-doo» («cokadudeldú») harto sofisticado, ¿pero tal vez con ciertas ínfulas de pavo?

¿Lo dejamos en tablas?