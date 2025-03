Que te acompañe la luz de Oramas

El mejor libro sobre Jorge Oramas lo escribió Andrés Sánchez Robayna, al que ya echo de menos. Desde su casa de Tegueste, al otro lado del móvil, convaleciente, me contó el otro día que estaba en el cosmos de Alonso Quesada y su centenario: su Poesía Completa (Visor), la edición por Renacimiento de Poema truncado de Madrid y un libro suyo sobre el poeta que lanzaba la Universidad de Barcelona. Un berenjenal para un recién salido del quirófano. Así y todo quiso escribir un artículo para despedir al galerista Manolo Ojeda.

En Jorge Oramas o El tiempo suspendido excava con pasión en la luz cegadora que sale de los colores del artista. Rojos y verdes que se contraponen a la tristeza del alma de un tuberculoso que muere muy joven. Un enigma el contraste.

Al igual que ocurrió con el semiólogo Jorge Lozano, que cayó en pandemia, me acostumbré semanalmente a tener una conversación con Andrés Sánchez Robayna. Y ahora parece increíble que no se puedan volver a repetir. «La poesía ayuda a volver a la vida y a afrontar la muerte», me dijo en la última entrevista, toda una concesión al dolor por parte de un profesor muy cauteloso con sus palabras. Mucho más con la pléyade de sentimientos que nos asaltan en las horas en que tratamos de buscar el fulgor oramaniano. ¿Qué hay que tener en la infancia para ser un poeta?, le pregunté tratando de romper el pétreo del catedrático en las jornadas en que estaba envuelto en la escritura de uno de uno de sus Diarios.

«Capacidad para sobrevivir, para dejar vivir el niño que hemos sido», afirmó desde una seriedad que escondía la ambición por alcanzar la despreocupación, por ver pasar la biografía desnudo de inclemencias y saltar entre charcos llenos de estrellas de mar. Pero si hubiese sido así, ligero de equipaje y averiguaciones inmensas, poco o nada tendríamos que echarnos en la joroba de unas Islas que no merecían el tiempo que tanto les dedicó.

