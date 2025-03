Uno de nuestros más ilustres contemporáneos

Andrés Sánchez Robayna / Lola Araque

Andrés Sánchez Robayna fue mi maestro. Tuve la suerte de asistir a sus clases, pero también la de trabajar a lo largo de los años junto a él en muchos proyectos, lo que me permitió compartir sus búsquedas y vivir la cultura y la creación en su compañía. Me eduqué para la literatura y para la cultura, junto a otros muchos creadores, en la revista Syntaxis, publicación de dejó en todos sus lectores una impronta ética y estética imborrable. La pasión por la dificultad, la voluntad de establecer un vínculo con la revelación de lo real a través de la palabra, el fervor por la pintura o la música, la concepción de la curiosidad como una práctica, el amor por la traducción son algunos de los privilegios que están hermanados con su figura y que no se comprenderían en mí sin ella.

Con todo, el centro de su trabajo fue siempre la palabra poética y desde ella irradiaron sus numerosas aportaciones a la filología, a la edición, a la traducción, a la crítica, al pensamiento o al ensayo. Aportaciones siempre decisivas, iluminadoras y pertinentes. No hay muchos casos de creadores e intelectuales españoles con una trayectoria tan sólida y tan honda, con un conocimiento tan vasto, con una curiosidad tan amplia.

En Canarias, le debemos la configuración actual de nuestra tradición y nuestro canon: el interés inicial por Alonso Quesada, la recuperación filológica y estética de las vanguardias históricas, desde La Rosa de los Vientos a Gaceta de Arte, el establecimiento de la significación de Alejandro Cioranescu, la posteridad de Manuel González Sosa, el interés de la crítica nacional por la Pintura de José Jorge Oramas... Muchos de los procesos culturales de las Islas no pueden describirse sin contar con su presencia. Que nunca haya recibido el premio Canarias será ya otra de nuestras permanente anomalías. Tampoco los estudios sobre la traducción literaria en España podrán evitar la mención al Taller de Traducción Literaria que dirigió durante 25 años.

En el Epílogo que publicó en el volumen de su poesía reunida En el cuerpo del mundo hablaba así de la palabra poética:

«Tal vez la palabra de la poesía no sea, en un sentido estricto, una palabra de conocimiento (pues también, y en no menor medida, lo es de no-conocimiento); ni su sentido venga dado, en gran parte, por el silencio, ni la defina, únicamente, ser expresión de interioridad. Conocimiento y no-conocimiento, palabra y silencio, interioridad y exterioridad: la palabra de la poesía se sitúa a la vez en los intersticios vertiginosos que, en efecto, se abren entre cada uno de esos planos (de esas polaridades), o acaso en sus relaciones o en sus entrecruzamientos.»

Para el autor de libros como La roca (1984), Palmas sobre la losa fría (1989) o Por el gran mar (2019) no existió el pensamiento solo, ni solo el sentimiento: existió «una corporalidad que toca directamente a la conciencia», una vía unitiva, que para aparecer en el mundo, para hacerse palabra, necesita de un vaso nuevo, apto para albergar el agua clara y la irradiación de la llama.

La estirpe de los humanistas ha perdido hoy a uno de sus más ilustres contemporáneos.