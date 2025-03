Un ‘metapoeta’ imprescindible

El poeta y escritor canario Andrés Sánchez Robayna durante la presentación de su último trabajo literario. / Jon Barandica

Advertía el poeta peruano Emilio Adolfo Westphalen de que el exceso de erudición puede devenir en «enemigo del poeta». Estamos, sin ningún género de dudas, ante uno de los catedráticos de Literatura más brillantes que haya dado este Archipiélago; pero, sobre todo, un teórico de la poesía imprescindible, inusitadamente capaz de introducir analógicamente su propia creatividad poética en cualquier explicación: definir la poesía en y desde los términos de la poesía misma.

Gracias a esa excepcional facultad, junto a una constancia encomiable, Andrés Sánchez Robayna ha sabido dotar de una natural universalidad su peculiar lectura la literatura insular, con loables recuperaciones, además, de autores marginales, como, en lo más reciente, Manuel González Sosa o Alejandro Cioranescu.

En sus últimas comparecencias, criticaba con dureza la cacofonía creciente de la «industria cultural”, en detrimento de la auténtica poesía, alertando por igual del «realismo mimético» mayoritario como del «peligro de dejarse llevar por la seducción de los poderes abstractos del lenguaje». Y lo explicaba: «La palabra poética no busca designar la realidad, sino penetrarla; no reproducirla, sino crearla. Es un misterio que no invita a ser descifrado, sino a vivir en él, poseerlo. Es, en rigor, una ‘misteriosofía’, que aspira a mostrar la luz de lo oculto y la realidad de lo invisible».

Por abundar en este primordial filón suyo, como rastreador de poéticas, en lo más elemental, definía el poema como «una isla en el mar del lenguaje», y, apoyándose elocuentemente en Leopardi, agregaba: «Es un vasto mar, en el que el pensamiento se hunde y el sentimiento naufraga dulcemente». De Góngora, uno de sus poetas mejor estudiados, aprendió que la poesía es “un rapto de la infinitud». Supo, con Juan de la Cruz, que es «la ciencia del amor». Y que no es ningún concepto, sino «aquello que hace concebir a la palabra», según María Zambrano.

Con sus excelentes dotes como intérprete de cruzadas partituras, el autor de Palmas sobre la losa fría (¡vaya título para evocarlo ahora!) agregaba de su cosecha que se trata de “el arte de revivir todo lo existente; el saber absoluto, fruto de la relación simbiótica entre lenguaje y mundo».

Resulta significativo que, una y otra vez, reitere la consecución de lo ‘unitario’ como anhelo primordial de la poesía. Es la vigilia por «unir sentir e inteligencia», decía. «Ser uno con el mundo”. Buscar «lo unitivo», como superación de la dualidad.

Es «unir palabra y mundo en una única y unitaria unidad» … Si se me permite la trivialidad, ese afán cabria para señalar también su controvertida y poliédrica personalidad, donde se dieran la mano el profesor, el literato, el traductor, el crítico, el ensayista, el gestor, el conferenciante, el investigador, el glosador, el editor, el antólogo, el decididor… y el poeta.

Vaya por delante dejar constancia de que acaba de fallecer un escritor que habría merecido, desde hace muchos años, el Premio Canarias de Literatura, y, por supuesto, la inclusión de alguna antología en la Biblioteca Básica Canaria.

Pero cabe observar también que, en paralelo a la alerta de Westphalen con que iniciábamos, en ocasiones, la ambición por alcanzar el estatus de poeta puro puede ser un escollo para devenir en puro poeta, con su connotación de dubitaciones y compañerismo, de aprender de las maculaciones que propicia la relación empática con la gente y con el entorno.