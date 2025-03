Penalti Julián Álvarez

Volvió a sucumbir y lo hizo de la peor forma: contra el eterno rival y, de nuevo, de penalti en el último resplandor del partido. Anoche, el Atleti volvió a caer en una de esas noches que separan a los equipos buenos de los grandes. Y lo hizo ante un Real Madrid que, seamos sinceros, está lejos de su mejor versión. El mejor Atleti contra la mediocridad blanca. Pero incluso así, fuimos incapaces. Es un hecho. No hay excusas.

Lo llamemos como lo llamemos, es un fracaso. No hay más vueltas que darle. Este tipo de partidos deben servir para forjar un equipo con ADN de campeón, ese que seguimos buscando desde hace años. ADN de campeón no es competir, no es vender cara la derrota, no es "un casi ganamos". El ADN de campeón es saber ganar. Y el Atleti, a día de hoy, no lo tiene.

Y eso nos lleva al futuro. Un futuro que no puede seguir construyéndose junto a Simeone. A corto plazo, los recambios son necesarios en todas las líneas. Un Oblak que, por muy santo que sea parándolo todo, necesita recambio, al igual que parte de la defensa y un mediocampo que no impone. Arriba, al menos, hay esperanza. La araña y Sørloth, los mesías del gol, nos garantizan pólvora, pero sin un bloque sólido detrás, poco podrán hacer.

El problema, como siempre, está en el timón. El barco necesita a alguien que sepa navegar mares de tormenta, que entienda lo que significa vencer. Un líder que transforme la mentalidad del equipo, que haga entender a los jugadores que no basta con competir, hay que saber ganar. Sin un entrenador ganador, los colchoneros jamás tendremos ADN de campeones.

Y aquí estoy, con la misma resignación con la que me fui a la cama anoche. Esa que, me temo, siente toda la familia Atlética. Esa resignación que mina la confianza y nos deja atrapados en un bucle del que solo se sale con un cambio real.

Cuando siendo niño, llegó a mis manos una estampa con un jugador de pelo largo y cara de indio, con una camiseta rojiblanca, me dije: "Yo quiero ser del Atleti". Cuando mi hermano José me llevó de la mano por primera vez por ese Paseo de Los Melancólicos al Calderón, entendí que mi elección de colores era la acertada. No me equivoqué de equipo ni de amigos.

Pero aún hay tiempo. Debemos dejar atrás cuánto antes eso de 'pupas'. Sí aprendemos la lección y miramos al futuro con ambición, quizás, solo quizás, dejemos de conformarnos con competir y aprendamos a saber ganar. Porque el Atleti no está para ser un buen equipo. Está para ser un campeón y hacer historia. ¡Aúpa Atleti!