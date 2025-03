Takwa Rejeb podrá estudiar FP con 'hiyab'

Se ha manifestado el Sindicato de Estudiantes en Madrid por el derecho a que las chicas musulmanas puedan llevar el velo (hiyab) en el interior de los centros escolares de la comunidad. En su alegato, atropellado y viciado en origen, dicen que es un signo de identidad de la mujer en el Islam e incluso un orgullo el portarlo. No atienden a otras razones que las que el islamismo de izquierdas lleva tiempo intentando imponer en las calles de la vieja Europa. En esto, como en tantas cosas más, se aprecia la decadencia de una civilización occidental apabullada y no sé hasta qué punto sometida por sus propios errores. El hiyab es un símbolo de opresión y discriminación de la mujer en la cultura mahometana y, quien diga lo contrario, miente como un bellaco. El que un europeo, por joven e inexperto que sea, lo defienda muestra el grado de corrosión de nuestra cultura occidental. Es triste que, bajo un discurso supuestamente igualitario y de identidad de género, se esconda el peor de los peligros para la civilización que ha maravillado al mundo desde la Ilustración.

Martín Kohan, en su libro Ciencias Morales, que recomiendo vivamente a los que se dedican a la docencia, habla del «punto justo» como una realidad de la convivencia social que es la que se echa en falta en el asunto del velo islámico en Occidente. Según el argentino, «el punto justo exigía una mirada a la que nada le pasase inadvertido, pero que pudiera pasar, ella misma, inadvertida». Un acierto del escritor sudamericano y una útil metáfora de lo que necesita con urgencia la cultura europea. De tanto integrar lo extraño, aceptar valores aun opuestos a la mentalidad occidental, hemos terminado por olvidar lo que nos hace diferentes, únicos en el orden internacional. El marco de Europa es el de Erasmo de Rotterdam, el del celebrado Kant y el de tantos pensadores que han proclamado los derechos del hombre que creemos que, al integrar culturas que los niegan, no pasará nada, que todo seguirá igual. Y no es así en absoluto. Falta ese «punto justo» de guarda y custodia de la esencia europea, no entendida como una ilegítima supremacía sobre el otro, el que proviene de fuera, sino como un orgullo civilizatorio, un legado que debe ser preservado y transmitido de generación en generación.

El es una herida abierta en el cuerpo de los derechos de la mujer, un elemento de discordia y no, precisamente, de convivencia entre culturas. El engaño en el que viven muchos me hace pensar que Lichtenberg tenía razón puesto que los «llamados hombres civilizados son los más incivilizados». Urge que la sociedad occidental despierte del sueño de la ignorancia y afronte el desafío de una cultura, como la islámica, que horada los valores propios de la tradición europea. Definitivamente, el uso del hiyab no es un derecho ni sinónimo alguno de la identidad de la mujer en el mundo de hoy. Es una victoria de la represión y una derrota de todo lo que Occidente ha construido durante siglos.