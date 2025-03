Maluma y la desproporción

No es impugnar a 70.000 seguidores de Maluma, pero sí hacerle ver al operativo del Carnaval su responsabilidad frente a un cantante afectado por las críticas contra unas letras toleradas entre las hordas del reguetón, pero que para los activistas contra la misoginia y el machismo hacen parecer normal la violencia contra la mujer. Solo hay que repasar la hemeroteca digital para constatar las cautelas frente al colombiano: en 2017, con motivo del festival Mar Abierto, el Cabildo abrió la vía de no patrocinar ningún concierto de “este personaje” ni de otros que enaltecen con evidente orgullo la superioridad masculina. No vale solo con ir anualmente a las manifestaciones del 8M, sino que también es necesario actuar desde la proporcionalidad, con decisiones políticas capaces de estimular el modelo europeo de los derechos. No todo vale con tal de lograr aforos como el de Santa Catalina.

La segunda desproporción es que ese concierto gratuito se pagó con dinero público, con un desembolso al que todavía no se le ha puesto luz y taquígrafo, pero que podría estar en torno al millón de euros, más de la mitad para Maluma y el resto en comisión y para los argentinos Ráfaga. Una inversión de este calibre demandaría un control. Hablamos, por ejemplo, de que el presupuesto para la reforma del Museo Néstor, cuya licitación ha quedado desierta, está en 3,9 millones . Hago el paralelismo para tener claro el tamaño del tiburón. Si a Maluma lo hubiese traído un productor privado, nada que objetar sobre el atraco.

Y la tercera, más bien una deformación, es que el virus de la normalización afecta también a la izquierda, que acelera la disolución de sus referencias ideológicas con tal de paladear el éxito electoral. Cuatro babys salió propulsado sin complejos con afán populista, con el deseo de que la enorme marea humana tapara al machirulo de la chingada.

