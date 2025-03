Mundos competitivos: Deporte Tradicional vs. Esports

El Poder del Neurotraining en los Esports / La Provincia

Cada día somos más conscientes de la importancia de la psicología en nuestra vida cotidiana, pero también lo es en el deporte. Existen muchos factores y variables que afectan el rendimiento de un deportista y la psicología del deporte se encarga de analizar dichos factores mentales y estudiar sus efectos en el rendimiento. Ahora bien, se suele hacer una distinción entre los deportes tradicionales y los esports, además conocidos como deportes electrónicos. ¿Puede aplicarse esta rama de la psicología en ambas disciplinas? La respuesta es sí. Aunque los deportes tradicionales y los esports pueden parecer mundos completamente distintos, tienen mucho más en común de lo que parece.

La práctica de un deporte tradicional proporciona un sentimiento de vinculación corporal y satisfacción física. El esfuerzo físico, la mejora de la condición atlética y el contacto con el entorno puede llegar a generar bienestar y reducir el estrés. A su vez, el deporte tradicional permite una interacción social más directa, fomentando relaciones interpersonales en entornos físicos. En los deportes tradicionales, los atletas deben manejar todas las presiones que conllevan las competencias, así como los entrenamientos, el estrés físico, la fatiga, posibles lesiones, entre otros factores. No quiere decir que solamente se den en este ámbito, por ejemplo, una lesión también puede ocurrir en los deportes electrónicos, pero no suele ser tan común. La principal característica que los diferencia suele ser que los deportes tradicionales implican un desgaste físico notorio.

Por otro lado, los esports destacan una experiencia intensa desde el punto de vista mental. La coordinación mano-ojo, la velocidad de respuesta y la capacidad de adaptación a estrategias cambiantes son habilidades presentes. Aunque la interacción social se lleva a cabo mayormente en un espacio digital, los jugadores forman relaciones y estrategias de equipo que pueden llegar a ser tan profundas como las de los deportes tradicionales. Sin embargo, la falta de actividad física puede ser un desafío, por lo que los jugadores profesionales suelen incorporar rutinas de ejercicio para mejorar su bienestar general. Los esports requieren una gran agilidad mental, ya que los jugadores deben procesar información en fracciones de segundo y tomar decisiones con rapidez. La fatiga es más cognitiva que física, aunque también puede ser física, debido al número de horas que puede llegar a durar una partida y estar sentados por horas frente a una pantalla. La concentración prolongada y la toma de decisiones bajo presión son algunas habilidades fundamentales en los jugadores profesionales de esports.

La popularidad de los deportes electrónicos ha crecido exponencialmente pero, debido a su corta vida en comparación con los deportes tradicionales, existen menos investigaciones en este campo, lo cual no quita el hecho de que la psicología cobre la misma importancia. Ambos comparten un alto nivel de exigencia mental y estratégica y aquí es donde la psicología deportiva entra en juego, con el propósito de ayudar a los deportistas a sobrellevar de manera adaptativa estas exigencias. También existen habilidades psicológicas y cognitivas comunes en ambas disciplinas, como la concentración, la toma de decisiones, la gestión del estrés y del burnout o desgaste profesional. Independientemente de la modalidad, ambos requieren trabajo en equipo, coordinación y comunicación eficaz ya sea entre los mismos compañeros de equipo o entre miembros del staff. Igualmente, el número de horas entrenamiento invertidas está presente en ambos. Además, el deporte fomenta valores como la disciplina, el fairplay o juego limpio, la lealtad, la honestidad, la constancia, la perseverancia, y el cultivo de hábitos de vida saludables, entre otros.

Desde mi experiencia, el deporte te puede enseñar hábitos de sueño, alimentación, puntualidad, paciencia, la gestión del fracaso y la frustración, el respeto, la resiliencia, y un largo etcétera. El deporte realizado adecuadamente, no solo contribuye al desarrollo físico, sino también al crecimiento emocional y mental. La disciplina que se requiere en cualquier disciplina deportiva ya sea tradicional o electrónica, puede contribuir a la formación de una mentalidad fuerte y resiliente frente a los obstáculos. Estos hábitos no solo se aplican al ámbito deportivo, sino que se transfieren a la vida diaria, mejorando la calidad de vida de quienes practican estas actividades.

La psicología deportiva nos enseña que el verdadero rendimiento no solo se mide por el éxito en la competencia, sino por nuestra capacidad para superar desafíos, aprender de los fracasos y saber destacar nuestros errores y crecer a partir de ellos. Al igual que en la vida, tanto en los deportes tradicionales como en los esports, enfrentamos retos constantes que requieren de nuestra fortaleza mental y resiliencia. La psicología deportiva proporciona herramientas para gestionar la presión, mantener la concentración y cultivar una mentalidad positiva ante la adversidad. Nos enseña que los momentos difíciles no siempre marcan el final, sino que son ocasiones para aprender y evolucionar. Al igual que en la vida, lo esencial es seguir adelante, extraer enseñanzas de los fracasos y persistir sin rendirse. Al final, lo que define a un deportista, como a una persona en su vida diaria, es su capacidad para mantenerse firme ante los desafíos. La psicología del deporte no solo optimiza el rendimiento, sino que también nos ayuda a alcanzar un mayor bienestar emocional, fortalecer nuestra resiliencia mental y a transformar nuestras experiencias en lecciones que nos hacen más completos y humanos, tanto dentro como fuera del campo de juego. Al fin y al cabo, el deporte, como la vida, es un viaje continuo de crecimiento y superación.