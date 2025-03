La inmigración imposible

Hace ya algún tiempo, en noviembre de 2024, el Gobierno español aprobó una reforma del reglamento de extranjería, que se comenzará a aplicar dentro de mes y medio. ¿Cuáles eran sus objetivos básicos? Pues facilitar el arraigo, reducir a la mitad el tiempo de espera para obtener un permiso de residencia y simplificar requisitos administrativos. Esa es la cara buenista y misericordiosa del remedo de política migratoria de las autoridades españolas. La otra es la expulsión del territorio a través de trámites y procedimientos que no son totalmente transparentes. En 2024 Canarias recibió 46.843 por vía marítima (alrededor de un 17% más que el año anterior) que en un 98% fueron trasladados a la Península, algo por lo que, cachazudamente, el PSOE ha presumido, como si no se tratará de un compromiso estatal ineludible. ¿Cuántos de esos 45.000 migrantes se quedaron en España? Por supuesto, una minoría que no sobrepasa el 20%. Al resto se les envió a África, y no a todos, por cierto, a su país de origen. A menudo no regresan esperando otra oportunidad. Otros tienen que atravesar agónicamente el camino inverso, sin dinero, sin ayuda, hasta volver al hogar tras haber fracasado, donde les esperan muchas veces los reproches y las tristezas. El doloroso y peligroso regreso: una parte de la historia de las migraciones que no se suele contar.

Lo más amargo de las migraciones es que acaban justificando dos relatos supuestamente opuestos. El primero te dice que las migraciones son un mal más o menos evitable que debemos eliminar para eludir catástrofes mayores, como la ruina o la pérdida de la identidad nacional; el segundo, que las migraciones son buenas por motivos de impulso económico y enriquecimiento cultural. En realidad ninguna de estas ideaciones se ajusta plenamente a la verdad: si ensueño ni pesadilla, ni pérdida peligrosa ni ganancia lisonjera, ni destrucción de costumbres dignas de veneración ni mestizaje instantáneo, convergente y enaltecedor. En España –y en Canarias – el discurso dominante es el segundo, pero cabe intuir que por poco tiempo.

Los cambios en el reglamento de Extranjería tienen una apreciación cuantitativa. Se pretende regularizar la situación de 300.000 migrantes entre el próximo mayo y diciembre de 2027. Algunos de los promotores de la reforma señalan que a partir de entonces se abriría un nuevo periodo de tres años para naturalizar a otros 300.000. A mí me enervan las obsesiones identitarias de independentistas catalanes y vascos y las reclamaciones que proyectan, por ejemplo, en el terreno de las lenguas. Pero tienen cierto contacto con la realidad. Las lenguas minoritarias como el vasco y el catalán –que se socializan en las familias– corren peligro de reducirse a reliquias idiomáticas. En Cataluña casi el 30% de la población ya es de origen extranjero; ya el 45% de los residentes de entre 25 y 45 nacieron fuera de la comunidad autónoma y el porcentaje podría ponerse cerca del 60% en 2040. Los migrantes aportan como trabajadores a la riqueza común, pero como mayoritariamente desarrollan labores de baja cualificación su contribución al PIB es modesta. También ellos y sus hijos tienen derecho a sanidad y educación públicas, a pensiones y a ayudas asistenciales. A medio y largo plazo su contribución a la sostenibilidad del Estado de Bienestar se evapora como beneficiarios y usuarios de políticas y programas sociales.

Los migrantes no son un problema pero tampoco son una solución. La solución, por supuesto, es que sus países de origen puedan desarrollarse económicamente desde patrones democráticos y acceso a sus fuentes de riqueza. Para eso es imprescindible una política de migración que Europa no quiere considerar ni España puede siquiera imaginar.

