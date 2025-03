Una empresa japonesa crea la primera IA capaz de escribir artículos científicos / DALL·E 2025/T21

Una de las situaciones más recurrentes en la vida es sin duda la de tener que elegir entre distintas opciones a las que nos enfrentamos, a priorizar, vamos.

Y la multiplicidad de posibilidades puede llegar a provocarnos cierta ansiedad y frustración, situación recogida en el barbarismo de nuevo cuño «estrés».

Y me disponía a elucubrar ciertas reflexiones sobre el particular, cuando se me ocurrió recurrir a la reciente herramienta que nos brinda la inteligencia artificial, preguntándole a uno de los omniscientes chats: «¿cómo debemos ordenar nuestras prioridades?»

Por lo visto mi pregunta no debió ser lo global que yo pretendía, pues IA (¿don, doña?) me dio ciertos consejos sobre mi predicamento más inmediato, apuntando muy acertadamente los factores a considerar: la urgencia de la decisión a tomar, su importancia, la consecuencia de no actuar, y la disponibilidad de recursos y nivel de energía necesarios. Incluso insertaba en un texto muy amable y mesurado, la posibilidad de combinar urgencia e importancia, «como sugiere la matriz de Eisenhower». Perplejo, consulté en la red dicho concepto verificando que se trata de «una herramienta de gestión del tiempo que ayuda a priorizar las tareas en función de su urgencia e importancia». Prefiero no entrar aquí en la representación gráfica del cuadrante matricial correspondiente, ni en los múltiples ejemplos ilustrativos.

Como no me convencía del todo el enfoque de IA, me permití advertirle de la importancia ante cualquier predicamento, de atender también a la fuerza primigenia del placer, o la búsqueda de la felicidad, puestas de manifiesto desde Aristóteles hasta Montaigne.

IA me corrigió el texto aportado, incorporando este nuevo elemento a la hora de tomar uno u otro camino de la encrucijada del momento, o ante una decisión importante para nuestro devenir vital.

En ese sentido, y como conclusión, el chat filosofaba recordándonos que no somos seres puramente racionales, que nuestra búsqueda del bienestar y del placer personal moldea nuestras decisiones. Que «las prioridades son un reflejo de quienes somos y de lo que nos mueve». O sea más o menos lo que yo había echado de menos en la exposición de criterios a la hora de establecer prioridades, no solo inmediatas sino ante encrucijadas vitales, la elección de pareja, de trabajo, de orientación religiosa o qué sé yo.

La verdad es que me he quedado algo chafado, ante el acierto y pragmatismo a la hora de abordar el tema doña IA (ya no tengo duda del sexo).

Sin embargo sí he echado de menos algo que también es consustancial a cualquier toma de decisión, las contradicciones con que nos topamos, optemos por lo que optemos. Y a las que solemos quitarle la espoleta echando mano de la ironía o de algún comentario ingenioso..

Y eso mismo le repliqué a Dña. IA, que dónde estaba su sentido del humor.

Pues también aquí salió airosa, asegurando que como tantos matices culturales el humor es fundamentalmente humano y a menudo escapa a los algoritmos.

Pero que ello no le impedía atreverse con una ironía: «A la IA nunca se le olvida nada... excepto cómo funciona el botón de ‘apagar’». Y cerraba la boutade con un simpático emoticono boca abajo.