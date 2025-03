Dignos de La Palma

Un día se deberá contar la crónica de la reconstrucción (por llamarla así) de la isla de La Palma, incluyendo también, necesariamente, su rostro menos sonriente y nada ejemplar. Porque la desgracia volcánica se transformó, en algunas coyunturas y para ciertos individuos y colectivos, en una pequeña industria en unos casos, en un espacio proclive a la picaresca en otros. Hay gente que ha cobrado un sueldo durante meses sin trabajar más de tres horas diarias; hay gente que ha recibido una pasta considerable por una diminuta casa o un cuarto de aperos con la que ha comprado –con o sin ayuda de una hipotequita– un inmueble en un municipio distinto e incluso en otra isla. Y la flojera. Recuerdo visitar la isla hace un par de años y descubrir estupefacto a establecimientos –restaurantes, bares, cafeterías- que cerraban los fines de semana. Un domingo con la avenida marítima de Santa Cruz de La Palma sin un puñetero sitio donde tomar un café al mediodía. O los empresarios turísticos no arruinados desesperados porque no encontraban un camarero o un cocinero ni por casualidad. Estoy seguro que habrá escépticos, pero al menos entre 2022 y 2023 muchas decenas de personas se trasladaron a La Palma para cubrir la demanda de una hostelería que luchaba por recuperarse.

La situación ha mejorado en los dos últimos años, tal y como se explica en el informe anual de la economía palmera desarrollado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia tinerfeña. Los economistas hablan de que está apuntalada «una franca recuperación económica». La tasa de desempleo bajó del 18,3% en 2023 al 14% el pasado año: la más baja desde principios de 2008, aunque todavía dos puntos porcentuales más alta que la media de Canarias. Según el informe el crecimiento económico y el empleo se deben, principalmente, a la recuperación del turismo, la hostelería y los servicios relacionados. «Es cierto que los ingresos turísticos en La Palma no han alcanzado los niveles de 2019, pero siguen creciendo», se lee en el informe. Llegaron unos 250.000 turistas a La Palma, más del 80%, de origen extranjero (principalmente británicos y alemanes).

Y una lectura entre líneas evidencia que se quiere más turismo. Obviamente se ha olvidado ese objetivo de redefinir el modelo de desarrollo económico de la isla, su otoño demográfico, su limitadísima capacidad para la innovación empresarial y profesional, su rentismo platanero, que si no contara con la solidaridad de las otras islas se vendría abajo. La catástrofe del volcán Tajogaite se entendió –o pareció entenderse– por las administraciones públicas como una oportunidad dolorosa, pero excepcional, para superar la catalepsia económica palmera, su inocultable y hasta cierto punto deleitoso declive, sin caer en los errores de una turistificación arrasadora. Como era de esperar, cuando el enfermo comenzó a sanar de las quemaduras de la lava y la ceniza, sus patologías crónicas están siendo de nuevo olvidadas, preteridas, expulsadas del debate público. Creo que es exigible ser realistas y admitir que el margen para el cambio económico en La Palma es estrecho, como siempre recuerda José Ángel Rodríguez. Una oferta turística de calidad y con garantías de sostenibilidad todavía puede crecer moderadamente en la isla, pero los propios palmeros deberían incorporarse más activamente a las actividades asociadas a la misma: disfrutar de una excursión en guagua mientras una alemana va comentado las bellezas naturales de la tierra a medio centenar de españoles es casi una experiencia lisérgica. Espabilar debería ser la única consigna. Abandonar cualquier victimismo (volcánico o no) y no resignarse a depender agónicamente de gobierno, cabildos y ayuntamientos. Recuperar parte del talento fugado en los últimos treinta años. Ser dignos de la isla y destruir esa gimoteante nostalgia por los tiempos en los que se vegetaba sin mala conciencia.

