Los padritos y madritas

Imágenes de la OJE / La Provincia

Si en un mes, día cualquiera de la década del siglo XX, una madre bajaba de una guagua con la cara del color amarillo, azufre y una maleta de cartón o madera hecha de cajas de coñac y un niño o niña de mano, no se dirigía al puerto a emprender un viaje sino a llevarlo a un internado. Criados en hogares de familias con un rancho de hijos, huérfanos, carentes de recursos y mínimas infraestructuras de hogar y entorno, procedían del minifundio campesino, la costa sembrada de plataneras, padres manchadas las caminas de tanto cargar rolos o aparceros del tomate a cuyos dueños se les conocía por el color de los motores de los camiones. Ingresaban en internados para pobres, con un par de mudas de ropa, unas alpargatas de goma o esparto (los zapatos de «ir a misa» los llevaban puestos), calcetines zurcidos, pañuelos hechos a aguja barbilla dentro de una maleta sobre cuya ropa se esparcían unas manzanas o guayabos para quitar el olor a añil o sulfato de surcos de tomateras. Centros regidos por órdenes religiosas, los «padritos», sacerdotes del clero regular que venían a las Canarias a predicar en las misiones como hacía un siglo lo hacía el obispo Antonio María Claret, fundador de la orden claretiana. Por su parte, las «madritas», monjas de diversas órdenes religiosas, en especial las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl, se encargaban de la educación, espíritu y práctica religiosa, continuación de la que se llevaba a cabo en la familia, la escuela, el rigor, miedo que infundían los párrocos en las confesiones, después de haber hecho la Primera Comunión, cuando había que responder «cuántas veces» por presuntos malos pensamientos o roces, queriendo o sin querer, con el sexo opuesto. Religiosos, algunos, que daban coscorrones o golpes con pesadas llaves en la cabeza por distracciones en las clases o escasa entendedera para aprenderse las lecciones. Discriminación que afectaba a la dignidad y aprecio a sí mismos (todavía no se conocía la palabra autoestima) cuando existían dos clases de comedores: uno para los de pago y otro, puerta de atrás, para becados o pobres de solemnidad que se demoraban en los almuerzos porque apartaban en el borde de los platos las piedritas de las lentejas o los gorgojos de los garbanzos. Había internados de titularidad pública dirigidos por cuidadores iracundos y religiosas consentidoras en los que se pegaba y arrestaba a los internos y se les reconocía porque salían de paseo con un cubre polvo gris, de presidiario y pelados al cero. Se justificaba, para evitar el contagio de liendres y piojos. Había monjas, hermanas, que vigilaban a niñas y adolescentes en las duchas no sea que se estregasen sus cuerpos en demasía y a las sorprendidas por la llegada del periodo las conminaban a aumentar el número de rezos para que la Virgen Santa les librara de pensamientos impuros o las torcidas miradas de los hombres. A las chicas se las educaba según los principios sexistas, discriminatorios de la época contenidos en el prontuario dictado por Pilar Primo de Rivera, falangista, fundadora de la Sección Femenina Como prueba los consejos del redentorista P. Dionisio de Felipe respecto al internado de niñas de las Oblatas: «Las niñas viven en el luminoso Internado como princesitas de cuento azul, pero todo dentro de la sencillez con la cual no se compadece el aburguesamiento, que sería fatal cuando llegara la hora de situarse en el ambiente que les corresponde dentro de la sociedad. El Internado las instruye, las dignifica, les da conciencia de su valor humano y religioso, pone en ellas la sana ambición de desarrollar la personalidad y de mejorar el nivel de vida, sin llegar a caer en el peligroso bache del quiero y no puedo». Sin embargo, los internados fueron lugares donde niños y niñas de familias pobres tenían la oportunidad de aprender lecciones, materias, más allá de las cuatro reglas y optar a la preparación al examen de Ingreso para estudiar Bachiller en los institutos. Muchos aprendieron oficios que les sirvieron para ganarse la vida de adultos. Una auténtica escuela de Formación Profesional dirigidas por maestros y oficiales. Durante las vacaciones de verano se les ofrecía la socialización con otros niños, adolescentes de su edad, a través de los campamentos de verano. Dirigidos en las Islas por la Organización Juvenil Española (OJE). Deporte, caminatas al aire libre, fuegos de campamento, («una flecha en un campamento»), régimen militar de diana, al amanecer, alzamiento de bandera. Pedagogía y práctica nacional- socialista según los principios de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Una organización que, comentaba uno de sus educadores, «no estaba pensada para los hijos de los burgueses». Se extinguieron los antiguos macrocentros hoy convertidos en hogares funcionales dirigidos por educadores con estudios, asistidos por profesionales de la Psicología, Pedagogía y Trabajo Social. En el recuerdo quedan viejos retratos, la memoria de lo que fue una época que, una mayoría, menta sin resentimiento, ironía o hilaridad de la panoplia de hechos y anécdotas que prueban la capacidad del ser humano por ser resiliente y sobrevivir a las más adversas situaciones.