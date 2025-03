Años de Yolanda y alegría

Yolanda Arencibia durante el XII Congreso Galdosiano. | LP/DLP

Era tan alegre, tan preocupada. Tan solidaria, y también tan buena, tan justa. Siempre estaba atenta. A todos. No sólo a don Benito Pérez Galdós, que era su figura central, la que le dio la enorme alegría del premio Tusquets de ensayo.

No tenía envidia, era, de las personas que he encontrado en este mundo que se ocupa de las letras ajenas, la más leal, siempre esperando que al otro le vaya bien, ante el encerado de la vida.

En 2020 empezamos a escribirnos, como muchachos viendo la vida pasar, o siendo parte de la vida que ocurría en nuestras islas o más allá. Estaba al tanto de todo, y de todos; no tenía envidias sino solidaridades.

De modo que cuando nuestro amigo Teddy Bautista empezó a ser perseguido por el aire de la envidia que se puso en marcha en su contra, allá estaba esta compañera canaria para ponernos en guardia: cuidado, aquí hay mala intención, y el futuro le dio la razón.

Le fui dando noticias. Por ejemplo, le expliqué que Mario Vargas Llosa, tan galdosiano, estaba encantado con aquel premio y con el contenido entero de su libro, por el que yo mismo lo entrevisté a través de las obligaciones de covid, que no nos dejaba hablar de cerca.

Era tan atenta. Me decía aquí, en febrero de 2021, en una de sus comunicaciones tranquilas: “Me siguen gustando los fines de semana de mucho periódico de papel, hasta con sus crucigramas. Ayer me sentí cercana contigo con el escrito sobre Ínsula, cuya colección antigua regalé a la Universidad ¡y cuando fui a consultar un número no lo encontraron!..."

Era muy especial, aguerrida y humorada, tranquila y perspicaz. Tenía los ojos pendientes de ti, y había en ella, en su modo de mirar, una esperanza radical, una alegría que se llamaba como ella y que era ella.

Porque sí, porque quería que los demás vivieran con la ilusión de no estar solos, a veces descolgaba en sus cartas de móvil ayudas como esta, para que el domingo le fuera bien a este corresponsal que tenía en Madrid: “Tarde de domingo serena. Rodeada de periódicos y de revistas (me encanta el periódico en papel...)”

Lledó estaba en nuestros corazones, y cuando ella veía una referencia al maestro así amanecía su alegría de haber estado tan cerca de él. Pero los tiempos no eran buenos, aquí que este billete de pronto no pudo evitar este añadido, antes de unas señales de llanto y desolación: “Y qué malos tiempos!“

Las vicisitudes que en ese tiempo (2021) vivía mi periódico, El País, le llevan a esta reflexión: “Me intrigó siempre, sin entenderlo del todo, el lío de Prisa y la personalidad de Polanco”.

Atenta siempre a todo lo que ocurría compartió conmigo, el 13 de junio de 2021, un episodio que tuvo a don Domingo Pérez Minik, su amigo, mi maestro, como protagonista involuntario…

Cuando no entendía cualquier cosa que pasara hacía de su correspondencia la expresión de una rabia, como si la herida le viniera de adentro.

En momentos más relajados Yolanda tenía tiempo para leer, puede decirse que conmigo, pues me hacía partícipes artículos de Antonio Muñoz Molina en Babelia...

En este caso guardaba una diatriba porque el gran escritor de Úbeda olvidó decir, en su escrito, algo que le parecía importante al respecto de su recuento: que Las Palmas había conservado como museo la casa natal de Galdós.

Esta mujer de tan buen humor y de información tan buena terminaba su enfado de esta manera, (y así solía hacer cuando estaba contenta de escribir): “¡Para los peninsulares España sigue limitando al norte con los Pirineos y al sur con Cádiz!”

Tanto escrito, tanto dicho por ello, tanta alegría de leerla contar. Cuando nombraron ministro de Cultura a Miquel Iceta me preguntó si era adecuado. Le dije que sí, que era un buen hombre y que daría buenas ideas…

Y por palabras de respuesta me puso por el teléfono unas señales con ramilletes… Me enviaba flores, como esas, fotografías bellísimas de las islas, volcanes de La Isleta, como ella los llamaba...

Escribió tanto, era tan veloz su crónica del tiempo, su abrazo era tan oportuno, llegaba tan pronto al corazón de los amigos…

Quizá, en este momento en que ya ella no nos dirá más lo que seguramente les decía a otros corresponsales suyos, añado, entre muchas de las postales recibidas, esta que se corresponde con las felicitaciones de la Navidad.

Era el 26 de diciembre de 2021, y decía Yolanda Arencibia, nuestra amiga ahora tan añorada ya, haciéndonos tanta falta: “Queridito, felices fiestas y mucha suerte en este 2023..."

“Soy optimista, como decía don Benito que eran las gentes superiores. Yo no soy superior pero sí intento ser buena gente. Y siempre muy amiga de los amigos grandes”.

“Estamos muy solitas en estas peñas”. “¡Qué mala faena lo de Alexis [Ravelo]! Efectivamente, Dios andaba distraído… Era la imagen de la buena cara a todos los tiempos, del humor sano, de la buena gente y del escritor diestro e inteligente...

Nos queríamos desde las sonrisas (o risas) amplias con que nos alegrábamos de vernos”.

Tres corazones tristes seguían a ese epitafio de Alexis, otro grande que nos abandonó en este largo tiempo de despedidas.

Ahora, al final de este trayecto de recuentos, quisiera que este periódico, este papel al que ella tanto quería, fuera también un ramo infinito de amor para ella.

Y para su hijo Luis, que era la esencia mayor de su alegría, su orgullo y su pasión, el espejo de un futuro que quería mejor para él y para todo el mundo.