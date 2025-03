Los más próximos del equipo de dirección del PSOE conocían la enfermedad de Ángel Víctor Torres desde hace entre diez y quince días; entre ellos, Nira Fierro y Sebastián Franquis. Antes, por supuesto, lo habían sabido la familia y el presidente Pedro Sánchez. En los días previos al Congreso del PSOE de Gran Canaria amplió ligera y progresivamente el círculo de los informados. Quería ser a la vez discreto, muy discreto, pero controlar el impacto de la noticia entre sus compañeros. Lo ha conseguido, más o menos. Pero el partido se ha llevado un buen susto.

Torres ha construido un liderazgo en el PSOE sobre un estilo de prácticas de lucha oriental. Cuando el judoca ve que le embisten utiliza la misma acción violenta (y el cuerpo del adversario) a su favor. Torres jamás ha tenido una lucha frontal en el seno del PSOE canario ni la va a tener. Prefiere el abrazo del oso amoroso –sin abandonar la dentadura en una mesa de noche– y la negociación, cuanto más corta y resolutiva, mejor. ¿Que hay que ampliar el comité ejecutivo a 60 personas para meter a todo el mundo y no dañar ninguna sensibilidad o interés local? Pues se amplía el comité ejecutivo regional. Para lo que sirve. No se mete en los liderazgos municipales o insulares. Ni las agrupaciones locales ni las organizaciones insulares están sometidas a ninguna imposición vertical desde la Secretaria General. Ni tampoco, por supuesto, desde la secretaria de Organización, que no se dedica ni a resolver conflictos ni a vertebrar más y mejor el partido, sino a engrasar las relaciones con Madrid, encargarse del papeleo y mantener a punto los relatos y los discursos de propaganda. Es la labor que se ha echado sobre los hombros la compañera Fierro. En algunas coyunturas la secretaria de Organización parece la única militante socialista –la única que hace declaraciones, que critica al Gobierno, que habla de alternativas, que desmiente o crea un bulo– pero Fierro parece haberse acostumbrado a la soledad. Vive y deja vivir. Como ocurre con el PSOE en todos los territorios en Canarias se asume el análisis, la retórica y el argumentario de Ferraz, que es el de La Moncloa. Para todo lo demás el partido se ha convertido en una suerte de franquiciado. Socialistas son Rodríguez Fraga, Ada Santana, Luis Yeray Gutiérrez o Dolores Corujo. Torres es un benévolo y sonriente pater familias que nunca te dejará tirado del todo ni te echará una bronca excesivamente humillante. Todos estos rasgos del PSOE canario se han acentuado desde que el secretario general fue designado ministro de Política Territorial y debió trasladarse a Madrid (aunque procura estar en las Islas entre dos y cuatro días a la semana). En su ausencia Torres quiere que el PSOE funcione exactamente así, como hasta ahora, sin brillantez pero sin problemas, para dedicarse a sus labores ministeriales sin distracciones partidistas. Una maquinaria tensionada por la propaganda interna para cuando llegue lo importante, es decir, el momento preelectoral.

Todo esto es lo que se tambaleó momentáneamente cuando Ángel Víctor Torres decidió informar públicamente que padece un cáncer de próstata, una patología muy extendida entre los hombres a partir de los cincuenta años. Por responsabilidad Torres ha tranquilizado a los suyos e incluso ha deslizado una frase de su médico, eso de que «de esto no vas a morirte». Es una estupidez que le encanta soltar a los médicos y que a cualquier persona razonable le pone nerviosa. El tumor del líder socialista es agresivo y ha crecido rápidamente por lo que debe extirparse cuanto antes. Y no todo acabará ahí. Probablemente deba someterse a un ciclo corto de quimioterapia: es lo más habitual si todo sale bien. Por el momento el PSOE respira y Torres demuestra valor y capacidad de encaje. No creo que haya nadie, compañeros o adversarios políticos, que no le desee lo mejor.

