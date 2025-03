Un no partido

Una de las situaciones más rarucas de la política canaria la protagoniza Vox. Supuestamente la organización ultraderechista disfruta de un momento placentero. Servidor ha visto encuestas electorales que le conceden entre seis y siete diputados en el Parlamento de Canarias si hoy se celebraran elecciones. En mayo de 2023 consiguieron cuatro escaños. En las municipales consiguieron concejales en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde y en La Laguna y en otra decena de ayuntamientos. Y en el último año y medio han entrado en los gobiernos locales de Teguise, Arona y Granadilla de Abona. Y sin embargo este panorama exitoso es una falsía. Vox está en crisis en Canarias. En realidad nunca ha dejado de estarlo. La crónica de Vox en Canarias es, de hecho, la de sus sucesivas crisis, a veces escandalosas, a veces hilarantes, a menudo ambas cosas a la vez.

La dirección acaudillada por Santiago Abascal ha atravesado dos periodos claramente diferenciados. En ninguno de ellos han podido consolidar una estructura organizativa en Canarias, sucediéndose los escándalos y rupturas, incluyendo el extravío –por decirlo suavemente– de parte de los fondos del partido. Nadie lidera realmente a Vox en Canarias, aunque los timoneles son dos. Ambos elegidos concejales del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Alberto Rodríguez, diputado en el Congreso, y Nicasio Galván, diputado en el Parlamento de Canarias y hoy día presidente de Vox en Gran Canaria. No existe un presidente de Vox en Tenerife. La figura orgánica (ejem) más relevante es Alejandro Gómez, presidente de la organización de Vox en Santa Cruz de Tenerife. El partido no ha celebrado ningún congreso. Sus candidatos han sido seleccionados invariablemente por la dirección nacional. Los ultras jamás han aclarado el número de sus militantes en Gran Canaria, en Tenerife o, en general, en toda Canarias. Un ex-voxista duda mucho que pasen de un millar en todas las islas, «todo lo más, 1.500». El criterio de militante es un poco laxo. «Hay gente que asiste a las reuniones y a los puntos informativos desde hace años y no son militantes», cuenta el exvoxista, «porque lo de pagar cuotas le parece cosas de rojos». Tal cual.

Precisamente fue Alejandro Gómez quien encabezó la lista de Vox al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 2023. Finalmente Gómez no fue candidato, porque cuatro de los integrantes de la lista la abandonaron. Los ultras no consiguieron reparar el entuerto. Pues bien: algunos de los concejales de Arona y Granadilla apoyaron en su momento el boicot interno a la lista de Gómez. Son de Vox, pero no de Gómez ni de Galván, o al menos eso dicen. Por eso, cuando se han integrado en los gobiernos municipales de ambos municipio, ningún dirigente de Vox ha estado presente para festejar la buena nueva. Ni Galván ni ningún otro diputado ultra ha citado a sus supuestos compañeros en la Cámara. La desconfianza mutua es profunda. Temen que los concejales ahora instalados en los gobiernos locales, sin ninguna tutela ni fiscalización real de los órganos de dirección, terminen incorporándose a otros partidos antes de las próximas elecciones. Para intentan pacificar las cosas cuentan que Ignacio Garriga, secretario general de Vox (y miembro del Opus Dei) visitó recientemente Tenerife y ha mantenido numerosas conversaciones telefónicas. Hasta el momento esta intervención no ha dado sus frutos. A todo esto se suma que los ediles de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife han dejado claro que tampoco se sienten concernidos por lo que digan o hagan Galván o Rodríguez, y que una de sus diputadas regionales, Marta Gómez, ha abandonado el grupo parlamentario de Vox y sigue como no adscrita en la Cámara. Vox, en Canarias, apenas es un partido político. Quizás consiga seis escaño en 2027, pero lo más probable es que implosione antes.

