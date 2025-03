El presidente de EEUU, Donald Trump. / JIM LO SCALZO / EFE

Se tienden a minimizar las consecuencias del primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, no solo por comparación con sus abruptas políticas de ahora, sino porque realmente hay quien piensa que no fue para tanto. Pero si se analizan algunas de las secuelas de sus primeros años en la presidencia americana se ve que, por ejemplo, dejó en herencia un Tribunal Supremo de mayoría no ya conservadora, sino ultraconservadora, por 6 a 3. Nueve magistrados vitalicios, que son las nueve personas con más poder de los Estados Unidos. Podría parecer que esto tampoco es para tanto, ya que aquí también los tribunales suelen estar escorados a la derecha. Pero no es comparable. Allí, esa composición de la corte suprema llevó a que se anulara la sentencia Roe vs. Wade, de 1973, que garantizaba el derecho al aborto en todo el país. Esa derogación derivó en que, ahora, en 14 de los 50 estados la interrupción voluntaria del embarazo esté prohibida y que en unos cuantos más se haya restringido tanto que casi es imposible. Algo similar ocurrió cuando el mismo tribunal eliminó las competencias nacionales de la Agencia de Protección Medioambiental, con el retroceso correspondiente en la lucha contra el cambio climático en estados gobernados por los republicanos. La lista es más larga.

La diferencia es que, en su primer mandato, Trump intentó desmontar ladrillo a ladrillo el edificio de derechos y libertades, que tanto costó levantar, y ahora está empleando un batallón de bulldozers para echarlo abajo. No es solo que las medidas de Trump provoquen miedo en los mercados financieros o dejen a la Unión Europea defensivamente a la intemperie, es que él encabeza una corriente ideológica más profunda, que ataca las políticas de igualdad, la protección del medio ambiente, los derechos de las minorías, la sanidad para los pobres… Todo eso que se ha tardado tanto tiempo en cimentar. Es un retroceso en toda regla y a la UE le corresponde también rearmarse ideológica y emocionalmente para esa batalla, para defender esos principios democráticos que son los que le imprimen carácter.