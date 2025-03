Breverías 150

En el mundo de las finanzas, se denomina SPLIT, o desdoblamiento de acciones, a una operación bursátil que consiste en el aumento del número de acciones de una sociedad, con menor valor nominal de las mismas. Si en vez de una acción de 1.000€ me dan 10 de 100 €, sigo teniendo el mismo paquete accionarial, pero se supone que el precio reducido de la acción la hace más asequible y atractiva a los pequeños inversores.

Pues bien, acabo de hacer una compra en la sección gourmet de unos conocidos grandes almacenes, y he asistido a un SPLIT de los jamones ibéricos de bellota. Ya no figura su precio por kg en su etiquetado. Los rótulos de los expositores indican su precio «por 100 gramos». Si les soy sincero, me ha dolido lo mismo de otras veces al pasar por caja. Me temo que voy a tener que hacer un Split temporal, desdoblando la frecuencia de adquisición de este tipo de manjares.

*

Con tanto día conmemorativo propuesto, casi vamos a tener que echar mano del día extra que nos brindan los años bisiestos. Pues a pesar de ello, quiero plantear una jornada para homenajear a los héroes anónimos. Podría ser el día de los tapados, de los héroes de reparto, de los protagonistas invisibles, o qué sé yo.

Veamos tan solo tres ejemplos.

La persona que cuida de los grandes dependientes. El sino de los pobres infortunados que no pueden valerse por sí mismos es sin duda lamentable y digno de remediarse. ¿Pero qué me dicen de la persona asignada a su cuidado, la que le cambia los pañales, le da de comer, le ayuda a ir al baño poniendo en peligro su propia maltratada espalda? Y siempre con una sonrisa en los labios que el infortunio del dependiente merece y agradece.

El traductor es sin duda otro héroe olvidado. Ya sea un funcionario de algún parlamento, traduciendo peroratas sin razón de ser, y mucho menos si el destinatario del vertido conoce perfectamente el idioma inútilmente desfigurado, como en algunos foros muy cercanos. O tal vez sea un traductor de literatos o poetas de postín, donde le toca reinventar los textos, incluso a veces mejorándolos, desde un anonimato nunca suficientemente valorado.

O los traductores de guerra, tan necesarios en cualquier contienda en países remotos, que no solo se juegan la vida en su ingrata tarea, sino que una vez terminada la contienda corren un nuevo peligro, el de ser ajusticiados como supuestos traidores a su país nativo.

Y no olvidemos al fotógrafo del reportero estrella. Ya saben, el que afronta toda suerte de penalidades y peligros, acompañando y confiriendo entidad al protagonista de un reportaje que luego se transmitirá a un público impresionado, cómodamente asentado en el sofá de su casa.

Este fotógrafo no solo habrá de hacer frente a todas las inesperadas situaciones del protagonista en su escalada de acantilados, en su travesía a nado de los turbulentos desafíos fluviales del hostil entorno, sino que encima habrá de tener buen cuidado de proteger su cámara y otras herramientas de trabajo con las que graba las proezas del reportero. Y en más de una ocasión seguramente le habrá salvado la vida al protagonista, sin que este, como justa contrapartida se haya dignado dejar constancia gráfica de una intervención conjunta sin la cual el documental no hubiese visto la luz.

¡Gracias, anónimos pero admirados sufridores!