¿Tanto va el cántaro a la fuente...? / La Provincia

Pasan cosas inimaginables. El presidente del Supremo, el conservador John Roberts, acaba de advertir al presidente Trump de que, durante 200 años, cuando se ha discrepado de una decisión judicial, siempre se ha apelado a la instancia jurídica superior, no proclamado que el juez es un «radical tarado» y pedido su impeachment (destitución). Es lo que ha hecho Trump tras que el juez ordenase el regreso de un grupo de venezolanos expulsados a prisiones de El Salvador. ¿Una anécdota? No, Trump dice que los jueces no están cualificados para corregir sus decisiones y Francis Fukuyama, el politólogo que ensalzó el éxito de la democracia liberal tras la caída del comunismo, piensa que América se desliza hacia un régimen «iliberal».

Le Figaro, el diario de la Francia de derechas, abría así su portada del jueves: «Trump: dos meses que han cambiado el mundo revolucionando América y los equilibrios internacionales». Y el dinero también está nervioso. Tras una inicial euforia, las bolsas americanas tienden a la baja. Por los aranceles.

Vengamos a España. La OCDE dice que somos el país que más crece de la zona euro y el Ibex se revaloriza. Pero la polarización preocupa cada día más. Mientras Sánchez asentía en la cumbre europea para subir el gasto militar en 800.000 millones, Sumar, su socio de Gobierno, votaba en el Congreso una moción no solo contraria a subir el gasto en defensa, sino que exigía la salida de la OTAN. El Gobierno dice que no pasa nada. Este año, como no hay Presupuestos, el aumento del gasto militar se hará con cargo a los fondos de contingencia. Sumar y Podemos se quejarán un poco y asunto acabado.

Falso, porque Yolanda Díaz está dispuesta a votar con el PP para que el aumento del salario mínimo no obligue a nadie a pagar IRPF. ¿Quién dará el brazo a torcer, María Jesús Montero o Yolanda Díaz? Mientras, Sánchez asiste relajado al choque entre sus dos vicepresidentas que, según el día, se atacan o besuquean.

Lo peor es que, salvo intervención divina, tampoco habrá Presupuestos de 2026. No por Puigdemont, sino porque Sumar (e Ione Belarra) no pueden tragar que el aumento del gasto militar figure negro sobre blanco. Para Sánchez tampoco pasa nada sin Presupuestos porque España crece y lo que se necesita es estabilidad. ¿La estabilidad es no tener Presupuestos? Parece una aberración.

Cuando el Gobierno falla, hay que mirar a la oposición. Mazón acaba de blindarse en Valencia pactando con Vox los presupuestos. Feijóo ya no puede relevarle –cuando lo creyera conveniente– porque el PP no tiene mayoría en Valencia y necesita a Vox. Y Abascal ha blindado a Mazón.

¿Está fallando Feijóo como en 2023? El PSOE había perdido las municipales y autonómicas y el PP parecía imparable. Pero Sánchez disolvió y Mazón –ansioso de poder– pactó en Valencia con Vox. Feijóo no supo, o no quiso, impedir que otros barones le siguieran y en las generales el PP subió menos de lo esperado y asegurado por las encuestas. ¿Por qué? Una España con Feijóo prisionero de Abascal inquietó mucho a muchos electores.

Feijóo hace de gallego, pero esta semana ha cometido dos errores relevantes. Uno, ha aplaudido el pacto Mazón-Vox y lo ha puesto de ejemplo a otras comunidades. Dos, no ha hecho caso de Clavijo y del PP canario, que le pedían que ayudara a arreglar el lacerante problema de los 4.000 menas.

Cuando en Alemania Merz pacta con el SPD porque no quiere nada con la extrema derecha, Feijóo no se atreve a plantar cara a Vox. Cuando el SPD alemán acuerda con la CDU reformar la Constitución para poder subir el gasto de defensa y frenar a Putin, y a Trump, Sánchez prefiere el apoyo de los que predican salir de la OTAN. Y para aplacarles dice que no le gusta la palabra «rearme».

¿La extrema polarización entre Sánchez y Feijóo está teniendo serios costes, pero como la economía tira y la calle está tranquila, todo acabará en unas elecciones que permitirán replantear las cosas? O, por el contrario, ¿los errores se acumulan y –con tormenta Trump– pueden llevar a una ruptura con mayúsculas? ¿Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe?

Bueno, Abascal no es Trump. Y pese a la alarma del viernes por su insólita crecida, el Manzanares no inundará Madrid.