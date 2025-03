El agujero más grande del mundo

La obra sustraída, ahora en la fachada de la vivienda del jefe de la policía de Agaete, y el artista creador de la misma, Román del Pino (izq). / LP/DLP

Escucho en uno de los programas de televisión que tiene por objetivo presentar el esperpento nacional en sus diferentes versiones que la dotación al completo de la policía local de Agaete ha denunciado a su jefe inmediato por apropiación indebida, entre otros delitos igualmente impactantes, a lo largo de más de dos décadas. Para hacer que los espectadores tomaran conciencia real de la magnitud del conflicto generado en el extremo occidental de la isla de Gran Canaria recurrieron a las imágenes de un breve reportaje, mucho mejores y, sobre todo, explícitas a la hora de apoyar una denuncia. Por lo visto, el «sheriff de Agaete», así le conocen en el lugar, ha ido acumulando, al decir de sus directos subordinados, buena parte del mobiliario urbano con el que se ha ido surtiendo la localidad en los últimos años, incluso las farolas de las calles del término municipal que, mágicamente, pasaban a iluminar otras calles, las del jardín casero del Jefe de Policía.

Aparte de lo serio del asunto, sobre lo que decidirá la justicia en su momento, me gustaría detenerme en otros aspectos «científicos» de la cuestión, y no todos relacionados con el humor. En 1995, la extinta Unión Soviética dejó de perforar el «pozo del infierno», una enorme sima de más de doce mil metros de profundidad, porque la situación se había vuelto extremadamente peligrosa por el excesivo calor del entorno y la escasa densidad de los materiales rocosos que circulaban casi en estado acuoso. El «agujero de Kola», practicado en la península del mismo nombre, entre Finlandia y Noruega, aunque de soberanía rusa, había sido hasta ese instante el de mayor cota alcanzado por el hombre en su curiosa búsqueda de los límites del planeta Tierra. Sin embargo, esto no es real.

Existe un pozo más oscuro, negro como el azabache, de insondable longitud, que es el agujero de la condición humana. Las Islas Canarias, magnífico ejemplo de ebullición volcánica en medio del Atlántico, tendrían un nuevo atractivo turístico que sumar a los ya conocidos, uno que obligaría a la urgente reserva de la oportuna visita guiada por la casa familiar del sheriff de Agaete con el fin de confirmar que la codicia del hombre no tiene medida. Por lo tanto, el agujero más grande del mundo está localizado en la Villa del Puerto de las Nieves, donde un solo individuo, el presunto malandrín del pueblo, ha llegado a profundidades insospechadas en la bajeza humana. Al respecto, la NASA y la agencia espacial de la Federación Rusa ya han puesto a trabajar a sus satélites orbitales para calibrar el «fenómeno geológico» que se ha descubierto en las tierras de Gran Canaria.

Bromas aparte, el malogrado Roger Scruton había concluido, en uno de sus últimos libros (Sobre la naturaleza humana), que «mi derecho tiene como contrapartida tu deber». A saber qué entiende este bendito señor de las farolas por su deber ciudadano.