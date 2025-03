Situación de la planificación del desarrollo sostenible en Canarias

opinion ilustracion / LP/DLP

En la entrega anterior exponíamos los diferentes instrumentos de los que se ha dotado Canarias para conseguir su sostenibilidad. Como es obvio, lo importante no es solo disponer de los instrumentos sino como éstos se utilizan y cuáles son sus resultados. No es una tarea sencilla y, por tanto, ya adelanto que no es un listado exhaustivo y pido disculpas de antemano por los posibles errores que pueda contener. También debo señalar dos aspectos generales: la mayoría de los trabajos solo están iniciados y el papel preponderante de las universidades públicas de Canarias en la ejecución de los mismos. Siguiendo la estructura del anterior artículo distinguiremos entre los trabajos realizados en el marco de la aplicación de la Agenda 2030 de Canarias y los realizados en el marco de las áreas estratégicas u otros.

Dentro de los proyectos propuestos y asignados en el marco de la agenda 2030 de Canarias se encuentran los siguientes:1. Proyecto Barrios para conseguir una metodología de trabajo que se adapte a diferentes tipos de barrios y localidades; 2. Diálogos intergeneracionales para promover la cooperación y la cohesión entre grupos de diferentes edades para implementar, dinamizar y evaluar la Agenda 2030 en Canarias; 3. Guía de buenas prácticas sostenibles en la Gastronomía de Canarias; 4. I+D+I en zonas rurales, Rutas 2030, para acercar la innovación, el desarrollo y el talento, a las zonas rurales y aplicarla al día a día de quiénes residen en estos núcleos; 5. ‘Sembrando el cambio’: promoción y concienciación ambiental de la comunidad universitaria; 6. Educación para la sostenibilidad: Influencers 3C; 7. Horizontes educativos y laborales sostenibles: alineando la oferta académica universitaria con la Agenda Canaria 2030; 8. Plan de acción para el clima: análisis de riesgos y vulnerabilidades de municipios canarios (La Laguna); 9. Soluciones para el sector primario para sensibilizar a la juventud sobre la importancia del sector en Canarias; 10. Desarrollo integral de zonas rurales a través de la I+D+i en la Agenda 2030; 11. Campus rural de Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura, dirigido a personas entre 18 y 30 años para que convivan durante un fin de semana y conozcan las realidades y peculiaridades de las localidades rurales de estas islas y realicen actividades de voluntariado; 12. Ruta siete para conectar el talento joven universitario con las necesidades del mundo y promover la participación activa de la juventud en proyectos sociales, culturales, de cooperación, solidaridad y desarrollo comunitario en Canarias; 13. ‘Uni Planet’ para crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y territorio, así como la implicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conectando a la comunidad universitaria (sector estudiantes) con el territorio, concienciando, educando, reflexionando hacia un desarrollo sostenible en Canarias; 14. Estancia académica temporal en la ULPGC de investigadoras y estudiantes de postgrado ucranianas; 15. Programa de acción del Laboratorio de la Sostenibilidad de Canarias (LSC) para configurar una red de colaboración interuniversitaria desde las universidades públicas Canarias con auspicio del Laboratorio de Sostenibilidad Nueva York; 16. Proyecto ‘Islas responsables’ con el objetivo de alcanzar ideas innovadoras en los ámbitos del paisaje, el medio ambiente, la movilidad, la resiliencia de los océanos, el agua, la energía y la seguridad alimentaria.

Los proyectos propuestos por los grupos de pilotaje de la agenda 2030 y liderados por sus componentes se encuentran: 1. Fomentar la bioeconomía circular mediante el aprovechamiento de los residuos orgánicos; 2. Red de estaciones meteorológicas para el análisis del clima urbano y la recopilación de datos sobre ingresos hospitalarios; 3. Diseño y construcción de prototipo de refugio climático como experiencia piloto para la posterior creación de una red de refugios climáticos en todo el Archipiélago; 4. Creación de una red de espacios de innovación social; 5. Proyecto integral que busca aprovechar el tirón de la gastronomía en los territorios del Archipiélago afectados por el reto demográfico; 6. Creación de la Casa de la Memoria Común desde donde centralizar estrategias de participación ciudadana para el acceso, conocimiento y disfrute de los bienes de interés cultural de Canarias; 7. Plataforma Parteaguas, central de consulta donde la ciudadanía podrá acceder a todas aquellas entidades registradas que tengan por objetivo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y conocer en profundidad todas las iniciativas y proyectos, consolidados o en construcción.

Los proyectos incluidos en las Áreas Estratégicas de Canarias son los siguientes: 1. Proyecto Celeste, liderado por el IAC, que pretende posicionar a Canarias como un centro de excelencia para la investigación de vanguardia y el desarrollo tecnológico en los sectores espacial y óptico.; 2. Proyecto Desalro 2.0, liderado por el ITC, consistente en una plataforma experimental de desalación de agua de mar por ósmosis inversa de elevada eficiencia energética; 3. Proyecto H2Heat, liderado por Plocan, consistente en una planta de producción de hidrógeno a partir de energías renovables marinas para la calefacción de un hospital de Canarias; 4. Proyecto Plasticenergy, liderado por Plastic Energy Tenerife SLU, consistente en una planta de reciclado de residuos plásticos tipo film para convertirlos en aceite de hidrocarburos para reemplazar el petróleo en la producción de nuevos plásticos; 5. Proyecto Qcircle liderado por Arquimea Reserch Center, consistente en crear un centro de excelencia orientado a acelerar la adopción de tecnologías cuánticas emergentes con un enfoque en la búsqueda de la sostenibilidad; 6. Proyecto Tierra Firme, liderado por la Dirección General de Relaciones con África y la Cámara de Comercio de España en Senegal, consistente en un plan de formación profesional entre centros de formación de Canarias y de África que contribuya a mitigar la actual situación migratoria del continente vecino; 7. Proyecto Español en Canarias, liderado por Ele Usal Gran Canaria, destinado a promover el uso y difusión del idioma español de Canarias como motor del crecimiento económico sostenible; 8. Proyecto Canarias Geo Innovación 2030, liderado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, consistente en diez subproyectos en los campos de observación de la tierra, aeronáutico y aeroespacial, digitalización y formación especializada a desarrollar en el Parque Tecnológico de Fuerteventura.

En la próxima entrega, la última de esta serie, realizaremos un resumen de todo lo expuesto en las entregas anteriores y el camino que debería emprenderse para planificar un desarrollo sostenible de Canarias.