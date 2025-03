Ser padres

Padres

La figura predominante del padre, dueño de la hacienda, amo indiscutible de la esposa e hijos representa un estatus de naturaleza y origen secular. El mítico Zeus padre de los griegos reencarnado en el romano Júpiter inspiró a patricios, plebeyos, primate o populares romanos para crear, en los lares, la figura del paterfamilias. En un principio el cristianismo instaba a los hijos a venerar a Dios y alejarse del posible mal ejemplo de sus progenitores y concedió a hombres, primeros presbíteros, la potestad de guiar por el camino recto a los hijos. No estaban escritos los Evangelios que hablaban de Jesús de Nazaret hijo de María y José, padre, uno de tantos obreros de la zona. Por siglos se transmitió la leyenda del primer hombre de la creación, Adán, padre de dos hijos, uno bueno y otro ruin tal que aparece en mitos de otras culturas de la Antigüedad. Y la condición inferior de la mujer porque salió de una costilla de Adán, responsable, además, de todos los males posteriores por ser la culpable de haber sido arrojados del Paraíso. Ya se sabe, lo de la manzana y serpiente. La iglesia retomó la paternidad y se la concedió a los sacerdotes con la función de padres espirituales. «Me confieso, padre», culpa redimida por el sacramento de la confesión. A la lucha secular contra el despotismo y la arbitrariedad colaboró el Psicoanálisis. Freud que vivió en una época de gobiernos autoritarios hizo de la rebelión de los adolescentes contra los padres parte de su teoría de Psicología evolutiva. Y «matar al padre» devino en una metáfora de autonomía, independencia y defensa de ideas propias en la adolescencia en un ciclo vital lleno de incertidumbres, crisis, tormentas anímicas a lo que se suma un cerebro hervidero de nuevas hormonas. La traza superyóica del hogar se pudo eliminar o al menos atenuar en favor de una mayor autonomía y poder de decisión. Este momento evolutivo, normal, de los hijos induce a muchos padres a intentar recobrar la autoridad y la supuesta perdida de afecto con la sana intención de considerarse «sus mejores amigos». Craso error. Aunque venga revestido de invitación a salir juntos de pesca, al fútbol o promesas adulatorias. Los amigos de los hijos son «sus amigos». Como suele decirse no pueden elegir quien es su familia, pero sí sus amigos. Hoy, los padres no tienen la «la última palabra» ni los hijos sufren de ansiedad anticipatoria de una madre crispada que los amenazaba con que «ya verás, tú, cuando llegue tu padre». La severidad, autoridad de los romanos, la época victoriana, hasta el presente, se cuestiona por cualquier niño de preescolar que ante la de un padre replica, ipso facto, con el móvil al alcance de su mano. Intrusos tecnológicos que no perdonan un error, incorrección y evitan la búsqueda en el diccionario o la pregunta a los sabios maestros de entonces. En todo caso una de las soluciones al desencanto se encuentra en una relación sincera en la que siempre está implícito el amor. Como los papiones, los humanos tenemos la capacidad de pasar mucho tiempo juntos, sin hacer nada en especial, sintiendo la mutua presencia. Una forma de prepararse para la escucha. Y la principal función de los padres actuales, en momento en que parece que adolescentes y jóvenes, buscan un «padre» líder de políticas imperativas, lejos del hogar, es entender las inquietudes, dudas, crisis de los hijos en familia. Un núcleo de posibles riesgos, pero siempre, una luz, una guía que los conduzca a un puerto seguro. Llegará el momento del cambio, una especie de «regreso al hogar» y hasta el filósofo emperador romano Marco Aurelio recuerda lo bien que lo educaron su abuelo y padre en ser afable, apacible y la virtud de la modestia.