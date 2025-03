El lío del Guiniguada

Mientras el concurso arquitectónico del Guiniguada con losa entra en la etapa (mañana) de presentación de anteproyectos y se anuncian (otro plan) con cencerro los senderos que unirán el maltratado espacio con Los Riscos, la mierda y los escombros afloran en su caminar hacia el interior de la Isla. Como ocurre casi siempre, ha sido un ciudadano ecologista el que ha dado la voz de alarma tras dirigirse a la Fiscalía y comunicar luego su denuncia a este periódico. Una vez publicitada, no han tenido más remedio que enviar a una empresa para pasar la escoba y pregonar en el pleno la colocación de cámaras para pillar a los sinvergüenzas medioambientales. Está más que claro que de no converger la iniciativa ciudadana y el propósito del periodista nada hubiese cambiado. Por decirlo de una manera muy dramática, la consolidación y putrefacción del vertedero hubiese coincidido con la elección de la idea arquitectónica para el barranco en su extremo más marítimo: el esplendor de la creatividad junto a lo más abominable. Pero en la paella hay algo más: el ingeniero de Caminos y consejero por CC en el Cabildo Julio Rodríguez señaló la semana pasada una flagrante irregularidad, marinada en el tiempo por culpa de la pachorra institucional. Se trata de los centenares de vehículos que incumplen diariamente la legislación aparcando en los arcenes de las GC-110, versión asfaltada del Guiniguada a su paso por la capital. No sé a que esperan para poner punto y final a una ilegalidad que deja la seguridad vial por los suelos. ¿Por qué cuento todo esto? La razón fundamental es que con bastante probabilidad el barranco más señero de la Isla (y el municipio) seguirá siendo pasto de proyectos que no se llevarán a cabo, como bien demuestra el manual de buenas prácticas del postureo verde. Y mejor así, porque el de Darias es un tiro en la nuca de la ciudad.

