El gran atasco

El cachorrismo que impera en el análisis de la movilidad en Gran Canaria sólo da para echar más piche sobre la Isla, dando por cerrada la tesis de que la dominación y reconducción del gran atasco triunfará gracias al aumento de carreteras. Y bajo esta fórmula suicida, el presidente del Cabildo grancanario, verde que te quiero verde, vuelve a convocar una reunión para liberar más asfalto ante los estrangulamientos que sufre la capital por todos sus frentes cardinales. El recurso de la movilidad se encuentra bien aposentado en todos los fritangos canarios. Se podría decir que viene a ser una especie de pasaporte para atrapar carne de los presupuestos institucionales: el ingrediente de todas las salsas.

Una sobreabundancia, sin embargo, que políticamente no se traduce en nada. El temor a la adversidad electoral relega, sin ir mas lejos, medidas tan en auge como no permitir que en las horas punta las autovías se encuentren colmatadas de vehículos con una sola persona - el conductor- en su interior. No se puede continuar dando un pastón para informes sobre cómo mejorar la movilidad, mientras todo sigue absolutamente igual o peor. Hacen falta decisiones políticas, porque ni el calentamiento de la atmósfera ni el nivel de carga del territorio , ni la propia salud de los ciudadanos, pueden esperar a que un día de no sé qué se active el tren del sur, o el supuesto beneficio de la Metroguagua empiece a mancomunarse socialmente.

Pero lo realmente dramático es que sigamos tan atados al círculo vicioso de atender a la demanda creando más de lo mismo. Pidamos más imaginación y ruptura, y no otra vez la rutina de una reunión técnica en la que se vuelve a sacar el plano para señalar el proyecto que está pendiente. También, por supuesto, ver si cabe alguno más, pues siempre el beneficio, dice la cantinela, será excepcional, pese al daño paisajístico. Clavijo y compañía han promovido desde el Ejecutivo regional una serie de consultas para establecer prioridades para afrontar fenómenos como la masificación o el crecimiento indiscriminado.

La misma preocupación debería estar presente a la hora del análisis de los estragos del parque móvil en las Islas. Hacer carreteras es una opción antigua. Vivir lejos del trabajo tiene un coste que debe ser asumido, que no es otro que las colas. Ello no significa que los que las sufren deban mamarse la tranca y ya está. Hay que exigirle a los gestores públicos soluciones que no pasan, precisamente, por el fomento de vías, parcheos, rotondas y túneles. No, hay que requerirles racionalidad. Esto es una Isla, no un continente.

