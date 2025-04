Conclusiones a la planificación estratégica de Canarias hacia la sostenibilidad

Tal como hemos venimos exponiendo en las entregas anteriores, la sostenibilidad de Canarias consiste en procurar los recursos para cubrir todas las necesidades de los habitantes de hoy y del futuro, incluyendo en ellas la protección del ecosistema en que habitan. Por tanto no es el PIB, ni el PIB per cápita, ni los salarios, los que definen la sostenibilidad de Canarias, sino la cobertura de todas las necesidades y ellas deben ser el eje central del desarrollo sostenible de las Islas.

Canarias en la actualidad está sometida a graves tensiones internas entre las que se encuentra una elevada población con un bajo nivel educativo, unos elevados índices de pobreza y de desempleo –especialmente en la población más joven–, una baja productividad de sus empresas, una elevada dependencia del exterior incluyendo los recursos más básicos como la energía fósil, el agua desalada con estas energías o los alimentos, la dependencia total de un solo sector como es el turismo, etcétera.

A ello ha de añadirse las graves incertidumbres procedentes del exterior en un mundo crecientemente tensionado que no solo amenazan al sector que soporta toda nuestra economía, el turismo, sino incluso el abastecimiento de productos básicos para la supervivencia.

Ante las amenazas exteriores debemos prepararnos para resistirlas y ante las tensiones internas, con sus síntomas de pobreza, desempleo, etcétera, atacarlas directamente a través de una planificación adecuada y lo más rápida posible. Y ello teniendo claro que no se puede luchar contra la pobreza con un plan para paliar la pobreza, ni el desempleo con un plan de lucha contra el desempleo, ni mejorar la productividad con un plan de mejora de la productividad.

No se trata de paliar los síntomas de las enfermedades que nos achacan sino de atacar los males en sus orígenes y en todos los frentes. Si producimos todos los alimentos que podamos en sistemas de cultivos apropiados, innovadores y blindados frente al cambio climático, con agua garantizada a través de desalación de agua de mar a partir de energías renovables y con trabajadores residentes en Canarias correctamente formados, por ejemplo, disminuiremos la pobreza y el desempleo, aumentaremos la productividad y estaremos más blindados frente a las amenazas externas.

Obviamente esta lucha no puede basarse en una serie de acciones coyunturales tales como la lucha contra el reto demográfico, la carencia de viviendas, la limpieza de playas, etcétera, que son necesarias, pero no suficientes. Tampoco con planes sectoriales como la energía por un lado, la agricultura por otro, el turismo por otro, etcétera, como si fueran compartimentos estancos. Y tampoco con la Agenda 2030 de Canarias que por si misma no constituye una herramienta operativa para alcanzar un desarrollo sostenible integral en Canarias.

En este contexto el turismo, nuestro mayor recurso, debería convertirse en el motor del cambio de hacia la sostenibilidad integral de Canarias en un doble sentido: cambios internos en el propio sector y apoyo decidido al desarrollo de otros sectores.

Solo un plan con una visión integral, que garantice todos los recursos para cubrir todas las necesidades, y holístico, que contemple todas las interacciones entre ellos, puede resolver los problemas actuales y futuros.

Y la herramienta para un plan de este tipo existe y ha sido desarrollada en Canarias: el Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible (Pehids).

Hasta el momento se han realizado diversos intentos de confeccionar estos Pehids en Canarias pero solo en su fase inicial. De ellos se ha obtenido el diagnóstico de 27 ejes del desarrollo sostenible de Canarias y más de 1.500 acciones o medidas en el conjunto de los mismos, cada una con su carga laboral o empleo generado, presupuesto, financiación, impacto en la generación de riqueza, etcétera.

También se identifican cuáles pueden ser los sectores estratégicos de Canarias y las palancas transformadoras para impulsarlos, entendidas estas como la combinación de varias acciones en los diferentes ejes con fuertes sinergias entre ellas.

La confección de los Pehids a escala regional e insular en todas sus etapas y su ejecución posterior es una necesidad imperiosa y urgente dadas las graves amenazas e incertidumbres que se ciernen sobre unas islas sumidas en la incertidumbre sobre su propio devenir pero que los estudios hasta ahora realizados permiten vislumbrar un futuro diferente de máxima sostenibilidad.

Es la tarea de todos los canarios de hoy y en todas las Islas. Es el legado para sus descendientes y para el ecosistema. Es el papel de Canarias en el Mundo en la medida que estos planes puedan extenderse fuera de Canarias. Y en esta tarea todos somos protagonistas y todos beneficiarios.

Hacemos un llamamiento a la sociedad canaria en general, a las organizaciones más representativas y a los gobiernos regional e insulares para que estos Planes estratégicos Holísticos e Integrales de desarrollo sostenible se culminen cuanto antes con independencia de los avatares políticos de manera que se garantice su plena realización.

Confiamos en las palabras del actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle: «Queremos abrir un proceso de reflexión como sociedad, porque es la sociedad la que genera los cambios sociales, no es un gobierno, ni un partido, ni el parlamento, es la sociedad. Tenemos que abrir ese proceso de reflexión entre todos para tomar decisiones conjuntamente que nos garanticen 50 años más de prosperidad. La sociedad canaria [sus instituciones, fuerzas políticas, organizaciones de toda índole y la ciudadanía] deben consensuar una hoja de ruta, con acciones y objetivos compartidos, que mire más allá de la actual legislatura».

