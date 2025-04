El amor en tiempos de las redes y el plasma

Dos personas con su móvil. / David Castro

Hay mileniales y adultos, algunos cifrando la edad provecta, que utilizan celestinas de las redes para citas con parejas que, después de pagar 50 o más euros por servicio, los primeros encuentros resultaron un fracaso. Uno de los innumerables impactos efímeros de las redes. La socióloga Eva Illouz lo califica como «un rito más de desapego emocional y ausencia de expectativas». En la generación Zeta triunfa en la plataforma Tik-Tok el Date Staking traducido en algo así como varias citas en pocas horas.

Según una encuesta de la BBC se necesitan 42 minutos y 29 segundos para decidir si vuelve a ver a una persona después de una primera cita. Se consideraba como una cita «productiva» tener tres en una misma noche. Buscar una pareja se convierte en un juego de dígitos pinchados a través de un simple móvil que puede manejar un preescolar. Una incitación a tener cuantos más contactos mejor. La experiencia suele desembocar en resultados desastrosos.

No existe el alborozo ante el éxito de una conquista, ni el barrenillo insomne de la duda (aquella muletilla ansiosa de deshojar la margarita, «me quiere, no me quiere»). Los paseos alrededor de alamedas de los nuevos ennoviados al compás de la banda son ya un pasado muy remoto que cuentan abuelas y abuelos ante la hilaridad o sonrisas compasivas de los nietos. Como las miradas de los hombres, acodados en la barra, con una copa en la mano, a las chicas en cháchara jocosa, miradas furtivas tomando sus sanfranciscos con una pajita. Ni el erotismo cantado y recitado por los poetas griegos. Ni el merodeo, porque todo enamorado es un merodeador.

Ni los silencios compartidos junto al olor, la piel. Como le ocurrió al tribunal que juzgó a la griega Frine, acusada de impiedad, que la absolvió cundo ésta le mostró sus pechos ni Agamenón, que arrojó su espada al piso cuando Helena se rasgó la túnica y le presentó sus inhiestos senos. Puro erotismo, visual, sin que el presidente del tribunal y ninguno de los presentes del jurado ni el poder del príncipe Agamenón sometieran a las dos mujeres al encamamiento ni mucho menos al rapto para ejercer por la fuerza de una violación. Todo se limitó a admiración producto de la sorpresa. Hoy, todo es rápido, inmediato, fugaz, reflejado en un plasma.

Se llega al punto de que existen informes sobre la conducta sexual de jóvenes y adolescentes, no solo que no hay asomo de conquista amorosa, sino que ni siquiera hay preliminares. Y en esto en edades precoces sin que todavía despunte en todo su apremio el ardor psicobiológico de descarga de las hormonas. Sexo animal. Se admira al macho alfa, máquina que copula como los bonobos mientras comen o miran para otro lado. No hay enamorados, hay advenedizos. Sin embargo, no es nada nuevo. Hay que remontarse a la década de 1950 para encontrar encuestas en Estados Unidos en las que se daba cuenta de que una cuarta parte de las parejas no estaba enamorada y en Francia un tercio que nunca habían experimentado un «gran amor».

Sin embargo, los poetas románticos hablaban y escribían sobre el amor apasionado. Muchos siglos antes ya lo hacían los trovadores. Y los árabes que llegaron y vivieron en tierras que todavía no eran España, como se cuenta en las Mil y una noche que fueron los amantes más refinados del mundo. Exaltaban la idea de la fusión de dos almas y lo escribían en verso o lo cantaban acompañados del laúd con la que interpretaban melodías de enamorados. Lo retomó el poeta Rilke que habló del amor como «dos soledades compartidas». Lo que obstruyen las redes sociales, el inmediato mensaje escrito de un wasap o un buzón de voz en los que ya no hay la ansiedad de una espera lo encontramos en Los miserables, de Víctor Hugo: «Se les impide verse, no pueden escribirse, pero tienen una multitud de medios misteriosos de correspondencia».

Pero no existe la imaginación que emociona que sí está en Víctor Hugo cuando escribe: «Se envían el canto de los pájaros, el perfume de las flores, la risa de los niños, la luz del sol, los suspiros del viento, los rayos de las estrellas, toda la creación». Con tanto logaritmo virtual reflejado en un plasma se pierde la ternura del poeta Ovidio que escribió: «Mi corazón era blando y no inexpugnable a los dardos de Cupido» o el ansia de descubrir lo misterioso de una mirada que ruboriza, desconcierta, intriga, el amor que para Stendhal es «una flor que crece junto al abismo».