El enciclopédico Pedro Perea

La muerte de Pedro Perea, esta semana, a los 59 años, ha sido un infeliz acontecimiento. Pedro Perea, un incisivo profesional con alma de rock, pensaba como Neil Young que es mejor quemarse que apagarse. De la redacción de LA PROVINCIA, donde nos conocimos, hasta en su taburete habitual en la terraza del Tertulia, donde nos vimos por última vez, Pedro era todo genio y figura. Era pasionalmente optimista. Le apasionaba la profesión y el debate, la discusión sobre la actualidad y el periodismo. Como hombre ahormado en la librería paterna, su saber era enciclopédico. Solitario y divertido, disfrutaba con la conversación vibrante. No solo se explayaba de música, de rock y de poesía, también de historia y de política.

Era un tipo que iba hasta el final de su pensamiento, en ocasiones, era difícil pero noble. Fogoso, valiente, impulsivo de esos capaz de llevar a su hermana Pilar en brazos en una casa sin ascensor. Creía en lo que creía y lo hacía con ardor, no andaba con medias tintas. Cuando le dio un jamacuco al corazón hace ocho años , seguía leyendo con el mismo ímpetu, debatiendo con la misma pasión y rockanroleando sin miedo, luciendo su gloriosa incorrección.

No quiero dejar de recordarlo como un futbolista, con clase, un medio de estilo canario y visión de juego de la cantera, que dejó por sus estudios en Madrid. No lo he visto jugar, pero me divertí con su relato futbolístico. Con frialdad y distancia juzgaba a la UD, con un análisis certero de quien tuvo retuvo. Como viajero audaz, una de sus últimas aventuras pasó por tierras asturianas y hasta seguía con su espíritu crítico lo avatares de la princesa Leonor. Así era Pedro en sus últimos tiempos, sin perder su juvenil melena. Aunque murió soltero, me consta que deja unas cuantas viudas. No se me ocurre hoy otra manera de homenajearlo que echarme una Tropical, o dos o tres, en un taburete del Tertulia.

