Ciudad de San Juan de Dios en El Lasso. / LP/DLP

Hoy, mientras cientos de personas participan en la caminata solidaria Magic Line San Juan de Dios, quiero aprovechar para reflexionar sobre un tema que, aunque crucial, sigue siendo un reto en nuestra sociedad: la inclusión de las personas con discapacidad. No se trata de un acto de caridad, ni de un favor, sino de un derecho fundamental que nos corresponde a todos como ciudadanos.

Como gerente de una entidad que lleva 52 años atendiendo a personas con necesidades especiales, he sido testigo del potencial humano que muchas veces se desaprovecha por prejuicios, falta de recursos o, simplemente, desconocimiento. Cada día luchamos por garantizar que las personas a quienes atendemos puedan acceder a las mismas oportunidades, disfrutar de los mismos derechos y ser tratadas con el mismo respeto que cualquier miembro de nuestra sociedad. Pero aún queda un largo camino por recorrer.

Es en este contexto donde la Magic Line San Juan de Dios cobra una especial relevancia. No es solo una caminata, es una verdadera fiesta de la solidaridad. Un espacio donde, más allá de la actividad física, se ponen de manifiesto los valores de respeto, responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo y hospitalidad.

Y es que, en el lema de la Magic Line, «Somos lo que compartimos», se sintetizan principios fundamentales para entender lo que significa la verdadera inclusión: la idea de que, si compartimos, podemos construir una sociedad más justa y equitativa donde todos contemos y nadie se quede atrás.

Este lema, tan sencillo como poderoso, nos recuerda que solo a través de la colaboración y el entendimiento mutuo seremos capaces de derribar las barreras que aún afrontan las personas con discapacidad intelectual o diagnóstico de salud mental. Una de las mayores es el estigma social. A menudo se les percibe como «diferentes», se les excluye de los espacios públicos, laborales y sociales, y se les limita la oportunidad de participar activamente en la vida comunitaria.

Desde la Ciudad San Juan de Dios trabajamos incansablemente para garantizar que estas personas no solo accedan a servicios adecuados, sino que se les brinden las herramientas necesarias para desenvolverse de manera autónoma. Sobre todo, trabajamos por la dignidad de la persona, sea cual sea su circunstancia. Creemos que la inclusión no es solo adaptar espacios o recursos, es cambiar la mentalidad colectiva. La inclusión implica que, como sociedad, nos comprometamos a ver a cada individuo por su potencial y sus capacidades, no por su diagnóstico.

La Magic Line SJD que celebramos hoy es solo un paso, pero uno con profundo impacto. Juntos podemos hacer mucho más. Juntos podemos lograr que la inclusión sea una realidad, no solo un ideal.

Sigamos caminando. Sigamos compartiendo. Sigamos creando una sociedad mejor.