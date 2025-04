Nervios de acero y mente despejada

La invitada de ayer al Foro Prensa Ibérica en Canarias estaba de plena actualidad ante el entorno económico y geopolítico que atravesamos. La consejera de Hacienda y Relaciones con la UE del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, compartió ideas y reflexiones sobre materias que han sido y son noticia en las Islas. Asián contribuyó a arrojar luz sobre la condonación de las deudas autonómicas y su impacto sobre las regionales y particulares. Ya se sabe que los endeudamientos se crean y no se destruyen, sino se traspasan y siempre hay alguien que debe salir perdiendo. Parece que una vez más van a ser los canarios. Aunque haya quien trate de vender de que no hay motivo de queja ya que Canarias sale muy beneficiada de la quita de la deuda. Leemos estos días que el Archipiélago mantiene sus políticas de contención de la deuda pública mientras otras comunidades autónomas siguen dándose un festín. Todo esto en un contexto en el que luego se paga a las Islas con medidas que tienden a incumplir con la obligación estatal de garantizarnos una financiación singular legalmente estipulada por el Régimen Económico y Fiscal (REF). Y moralmente justificadas por nuestros hándicaps de lejanía, insularidad, fragmentación, ausencia de materias primas y escasez de recursos naturales para la obtención de energía o agua junto a abruptas condiciones geográficas y paisajísticas. Atravesamos un tiempo de disrupción absoluta. De ruptura del status quo entre los aliados atlánticoa. Momentos de ruido y confusión en los que siempre viene bien escuchar a personas que cuenten con información y temple. La incertidumbre permanente a la que muchos nos habíamos acostumbrado ha dado paso ahora a una etapa de convulsión. De hostilidad y resentimiento. De ataque frontal al libre comercio, la cooperación internacional y la democracia. Es importante es te tiempo no confundir a la actual administración de los Estados Unidos con Estados Unidos, un país amigo, y que supo estar a nuestro lado en ocasiones históricas en las que no venían muy mal dadas. Los periodos de convulsiones generalizadas son tiempos de nervios de acero, mente despejada y paciencia, paciencia infinita. Toda la suerte del mundo para la consejera y para Canarias en esta nueva era. Sea.

