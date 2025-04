El aprendiz despiadado

Donald Trump. / EP

Donald Trump insulta al mundo y poco a poco el mundo lo va a insultar a él. A no tardar, este personaje de película de serie B, o de la más ínfima que pueda hallarse en el escaparate, se va a parecer al que fue y al que es en una película que lo dibuja y lo retrata, El aprendiz.

Todas las escenas que protagoniza ahí, vestido por otro actor que hace su papel como si se hubiera metido en su piel y en su cabeza, son muy parecidas a las que ahora protagoniza como presidente de la más importante instancia de la tierra, los EEUU de América.

Cuando tomó posesión de su estado actual en la magistratura de su país, insultó de frente a quienes habían sido sus antecesores. Solo Clinton, de los que estaban allí, osó reírse de él, como si estuviera en un circo o como si se hallara ante una escena de El aprendiz.

Los insultos proferidos por el recién elegido fueron de distinto calibre, pero ninguno fue piadoso. Los tenía allí, al lado o detrás, y de ninguno de ellos, de los recientes que habían perdido las elecciones o de los que a lo largo de los años mandaron en la Casa Blanca, le mereció clemencia o palabra digna de quien recibe un mandato y no sabe si luego va a necesitar ayuda.

Él es un nombre nacido para mandar, como si estuviera ante un espejo que luego le va a regalar a su padre y a su madre para que, desde el más allá de la historia, se enteren de lo que valía su hijo.

Después de aquella onerosa toma de posesión vinieron las sucesivas exhibiciones de plumas estilográficas que fue regalando con la displicencia que ahí ensayó para llegar a lo que ha sido su mayor insulto mundial, el que lleva a los países, Europa entre ellos, a caer bajo el mandato económico de semejante ser humano.

Este hombre, elegido para mandar sobre su país, manda ahora, eso quiere, sobre las razones, y lo hace desde el despotismo. Ha cedido muchas de sus bravatas en seres de su calaña, como Elon Musk, al que parece que se le oscurece su porvenir político e incluso multimillonario, y ha hecho de sus discursos (como este último) un ensayo general, y brutal, contra los países cuya estima rebaja como si él fuera el amo de la risa con la que va a presidir la destrucción económica de sus enemigos.

Su vicepresidente ya le fue con el recado a Europa, y el famoso dueño de automóviles vino también a este continente para asociarse, entre risas y carcajadas, con la ultraderecha alemana, que ya se sabe qué quiere: tocar a la puerta del fascismo, ponerse en manos del pasado para rozar con los dedos la destrucción del Estado del bienestar y para hacer del malestar su modo de romper el futuro.

Lo escuché y lo vi mirar esta vez que ha hecho apología del apocalipsis del mundo. España padeció durante años a sátrapas así, que declaraban su amor a la patria como único argumento para seguir en el poder.

Ahora, este país, que es una democracia, está siendo perseguido por las mismas amenazas que Europa padece, pues somos Europa, un país entero, aquel con el que soñaban Semprún y los que dieron la batalla contra los que se alzaron contra Hitler, en España también.

Este es un momento que no tiene tanto que ver con la economía sino con la política y con el porvenir de los niños, de los jóvenes, de la vida. La añagaza económica es un argumento de este alumno de Nixon para poner en marcha una lenta destrucción del ánimo del mundo. Ya no hay personajes del talento de Kissinger, pero en el mundo en el que manda Trump no importan la diplomacia o la hipocresía: él va de frente, a romper, con un decreto, o con miles de decretos, lo que él quiera que sea la magnitud del derribo.

En esa película, El aprendiz, está expuesto el origen de Trump, su riña con su padre, su desdén hacia la madre, las advertencias que esta le hacía sobre sus desmanes, sus traiciones a quienes fueron sus mentores, sobre todo a los que le enseñaron a destruir con mentiras a sus socios o a sus competidores.

No es la economía, es la moral. El mundo está frente a una figura que desdeña la moral, la desperdicia. Exhibe una gran ignorancia. Se basa en una mentalidad simple. Aplica la arrogancia del rico. Exhibe su arrogancia. Lleva consigo, desde la niñez, los complejos de una infancia y de una adolescencia marcadas por el desprecio familiar. Ahora, aquel aprendiz despiadado está en su propia salsa.