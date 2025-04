¿Qué le está pasando a la universidad?

Estudiantes pasean por el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna. / María Pisaca

¿Está la universidad dejando de ser un espacio de pensamiento crítico para convertirse en un centro comercial del conocimiento? A la luz del crecimiento exponencial, y muchas veces desregulado, de las universidades privadas, la pregunta no es retórica. La semana pasada, el presidente Pedro Sánchez encendió el debate al advertir sobre el «crecimiento desordenado» de algunas instituciones, que en muchos casos priorizan la rentabilidad antes que la formación.

Lo dicho por el presidente no es una mera crítica coyuntural. Se inscribe en una discusión más profunda que atraviesa a las universidades del siglo XXI: la mercantilización de la educación superior. Las universidades han sido progresivamente absorbidas por la lógica del capital. En lugar de formar ciudadanos críticos y comprometidos, muchas reproducen las reglas del mercado: el conocimiento como producto, el estudiante como consumidor, y el docente como proveedor de servicios.

En esta nueva lógica, el saber debe ser útil, rápido y rentable. Se privilegian las disciplinas con retorno económico como STEM, mientras las humanidades y las ciencias sociales se ven desplazadas. La investigación crítica pierde peso frente a la producción en masa de papers, y la formación integral se diluye entre rankings y estándares de productividad académica

En paralelo, la cultura de la happycracia —término acuñado por Eva Illouz y Edgar Cabanas— se filtra en las aulas: se nos exige ser felices, positivos y resilientes, incluso dentro de un sistema educativo que precariza tanto a docentes como a estudiantes. Las emociones se mercantilizan y la universidad se convierte en un espacio donde el malestar no tiene lugar, incluso cuando la raíz del malestar es estructural.

Henry Giroux ya lo había advertido: la universidad está perdiendo su función pública al convertirse en una plataforma ideológica del neoliberalismo. El conocimiento deja de ser una herramienta de emancipación para convertirse en un instrumento de adaptación. En lugar de confrontar las desigualdades sociales, se enseña a gestionarlas emocionalmente.

Pero no todo está perdido. Como recuerda Boaventura de Sousa Santos, aún es posible construir una universidad alternativa, comprometida con la justicia cognitiva y abierta a los saberes subalternos. La resistencia no es solo posible, sino necesaria: desde prácticas pedagógicas basadas en el diálogo, hasta redes académicas independientes y repositorios de conocimiento abierto que desafían la lógica editorial corporativa.

El mensaje es claro: la universidad no puede ni debe reducirse a una marca que imparte títulos. Si queremos una sociedad más justa, necesitamos universidades que formen pensadores críticos, no solo empleados obedientes. La advertencia de Pedro Sánchez más allá de si gusta su tono o no, debería servirnos como punto de partida para una reflexión más profunda. Porque la verdadera pregunta no es si la educación debe ser rentable, sino: ¿qué pierde una sociedad cuando convierte el conocimiento en mercancía?