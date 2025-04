Peregrinajes al Sáhara: observadores y embaucadores

Archivo - Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS). / Europa Press/Contacto/Tanguy Vabatte - Archivo

Hace unos días se informó de que Marruecos había impedido el acceso a El Aaiún, en vuelo procedente de Las Palmas, a una delegación perteneciente a la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), que preside la activista y Consejera del Cabildo de Gran Canaria por el partido Nueva Canarias, Inés Miranda. Esta delegación presuntamente pretendía, entre otras acciones, investigar la situación de los derechos humanos en la región en una misión que según ellos realizan ingresando periódicamente en la zona desde 2002, pero sobre la que apenas conocemos registros de su actividad.

Los juristas arguyeron que fueron expulsados violentamente, pero según el vídeo que hicieron público, así como por algún conocido del que suscribe que viajaba en ese avión, las autoridades marroquíes actuaron como en el resto de casos similares recientes, denegando su entrada en el aeropuerto bajo el argumento de que no cumplían con los requisitos de acceso al territorio, entre el que figura haberlo notificado previamente. Algo bastante lejos de la sensacionalista definición de «expulsión» que tan gratuitamente pregonan. No obstante, esta pequeña delegación denunció esta acción en medios españoles de forma grandilocuente con objeto propagandístico.

De hecho, uno de los integrantes de la delegación criticó con desprecio a la aerolínea Binter y a su comandante de forma exagerada, bajo el pretexto de que, al dejar acceder al interior de la cabina a las autoridades marroquíes, «se permitió la ocupación de territorio español durante más de tres cuartos de hora por parte de esas personas que les impidieron bajar». Un disparate en toda regla, ya que las aeronaves privadas (incluyendo aviones comerciales) están sometidas a las leyes del país cuando se encuentran en territorio extranjero, especialmente tratándose de cuestiones de seguridad y orden público. Como juristas deberían saberlo, pero la propaganda pro polisaria manda, lo que deviene en bulos y desinformación.

Asimismo, los miembros de la asociación publicaron el citado vídeo, donde denunciaban abusos y trato vejatorio por parte de funcionarios marroquíes. Pero, más allá de impedirles bajarse del avión, no se aprecia nada de lo que exaltadamente han amplificado por redes sociales y buena parte de la prensa española con pulsiones anti marroquíes —ese lugar delirante donde confluyen medios de izquierdas y derechas—, que han dado por bueno dicho relato sin apenas contrastarlo.

Igualmente, afirmaron que el viaje estaba bajo conocimiento de la ONU, del Parlamento Europeo y de los Gobiernos de España y de Canarias. No deja de sorprender lo categórico de dichas afirmaciones, hechas desde la más absoluta absurdez, sobre todo teniendo en cuenta que no son esas instituciones las que realizan los controles migratorios en terceros países. Y a Marruecos no se le comunicó.

Adicionalmente a este caso, y vinculado al mismo, tenemos la reciente visita de los europarlamentarios de extrema izquierda a los que también se les denegó la entrada. Resulta cínico y bochornoso que, en su denuncia de expulsión, aleguen «no haber podido realizar su trabajo» y estar bajo presuntas misiones y supuestos mandatos en un país soberano que no está bajo jurisdicción europea, y con el que no han concertado previamente dicha visita, tal y como dictan los protocolos entre Marruecos y la UE.

La pregunta que cabe hacerse es si, más allá de contactos con las antes mencionadas instituciones que no tienen ninguna autoridad en materia migratoria local, esta delegación de juristas contactó previamente con alguna entidad oficial marroquí. Un país que, les guste o no, administra el territorio desde hace medio siglo. No, para ellos no existen, como si el Sáhara fuese territorio inexplorado y pudiesen entrar allí tranquilamente para realizar un trabajo de «observación» como si de grabar un documental sobre el Ártico se tratase, sin avisar ni coordinar con las autoridades locales.

Es hora de poner en contexto esta situación y darle un mayor rango de normalidad, partiendo de la premisa de que ningún país del mundo permitiría que cualquier extranjero, más allá de su rango político o social (si lo tuviere), ingrese al país para llevar a cabo una misión oficial sin el debido conocimiento y, si procediese, autorización oficial. De hecho, la actitud altiva e intemperante mostrada por los juristas en el vídeo que ellos mismos difundieron nos hace concluir por ejemplo que en un país como Estados Unidos no solo no hubieran podido entrar, sino que probablemente hubiesen acabado esposados en espera de la deportación.

Queremos recordar que Marruecos ejerce su soberanía sobre el Sáhara, y las «misiones» —o como estas delegaciones quieran autodenominarse— están obligadas a seguir unos requisitos que deben ser respetados de forma bilateral y diplomática, lejos de militancias unilaterales que solo buscan la agitación para su viralización en medios y redes, como lleva sucediendo durante años, pero especialmente durante las últimas semanas. Más allá de eso, intentar imponer agendas propias por la fuerza en una región plenamente integrada en Marruecos y con sus propios marcos legales, con el fin de victimizarse provocando conflictos diplomáticos, se aleja mucho de lo que alguien que se precie de buen político o jurista debe utilizar como cauce legal para dirimir cualquier controversia.

Igualmente, ¿de verdad informar, observar o monitorizar es la verdadera intención de este incesante peregrinaje al Sáhara que desde hace años realizan estas personas a sabiendas de antemano de que no van a poder entrar al territorio? Dicho de otra forma, ya no es que sepan que no les dejarán entrar, es que pareciera que van con la premisa e incluso el deseo de que eso ocurra para luego llevar a cabo dichas acciones de propaganda.

Por otra parte, ¿se hubiesen entrevistado estas delegaciones con distintas representaciones de la sociedad saharaui para recabar información de diversas fuentes, con pluralidad de opiniones, en virtud de la calidad de «observadores» que ellos mismos se atribuyen? No me cabe duda de que no, y además resultaría fácilmente demostrable.

Al final, en el fondo de todo, lo que estamos presenciando estas últimas semanas son actos de personas que buscan tergiversar la realidad de la región a través de una exposición mediática consecuencia de un fallido viaje. Eso sí, con todo premeditado. Unos viajes impostados que dicen buscar un supuesto control y observancia de derechos, pero que en realidad buscan notoriedad pública personal o de a quien representan, así como actividad propagandística en favor del Frente Polisario. No queda otra que seguir denunciando cualquier intento de desestabilización o manipulación mediática, especialmente en nuestro país, centro neurálgico de esta visión distorsionada de la realidad que se tiene con respecto al Sáhara.