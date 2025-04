Francisco, un hombre de luz en una época de oscuridad / Amalia M. Fajardo

No sé muy bien en qué creer, no me siento creyente de ninguna religión aunque comparta ciertos valores teóricos y éticos con alguna, sin embargo tampoco me siento del todo atea. Supongo que en quien más creo es en los avances de la ciencia y en el sentido común siempre avalado con los hechos.

Soy más del gris que del blanco o el negro, en un mundo tan extremadamente polarizado en absolutamente TODO, creo que al final el gris está infravalorado. Sin embargo, hay algo en lo que sí soy radical, y es en reconocer a quienes intentan pasar por el mundo y cambiar las cosas desde su parcela. Creo que es la única vez, que me ha dado tristeza ver la noticia de que ha muerto un Papa, el Papa Francisco, un hombre que verdaderamente intentó aplicar las palabras del "bien ante el mal" y que intentó simplemente ir acorde a lo que dicen los textos sagrados y actualizar los valores cristianos al mundo real.

Hoy hay gente celebrando su ida (les dije que estábamos en una mala época para los DDHH y la ética, pero no pensé que tanto).

Francisco incomodaba, precisamente porque el tipo defendía los Derechos Humanos, precisamente porque el tipo condenó las guerras y dijo NO a la matanza de niños inocentes en Gaza por parte de Israel. Precisamente porque dijo SI a los Derechos de las personas, y con ello apoyó los Derechos de todos los colectivos más vulnerables. Se puso en frente contra la violencia de género. Y defendió el derecho a migrar y ser acogido. Un hombre que no entendió y criticó que miembros de su Iglesia pudieran comprar coches de último modelo y no dar ejemplo práctico de lo que sermonean.

En fin, se ha ido un buen hombre, de esos que cuesta encontrar.

Y perdonen que les diga, pero precisamente no es que nos sobren los buenos hombres en las esferas de máximo poder ahora mismo.

Es una pena, y seguimos perdiendo tod@s con estas pérdidas.

Aunque... también es cierto, que tal y como está este precioso mundo ahora mismo, seamos realista, era demasiado luminoso para tanta oscuridad.

Al principio de este artículo decía que no sabía muy bien en qué ni en quién creía. Me equivoqué, yo creo en las personas que cambian el mundo desde sus parcelas sean cuales sean, y actúan en pro del bien común. Yo creo en líderes como el que hoy nos ha dejado.