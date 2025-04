La santa turra

Es el horror. La última muerte de un papa que me pilló en una redacción fue la del pontífice Juan Pablo II. El polaco estuvo agonizando durante muchas semanas; en realidad sus últimos años, afectado por múltiples patologías, fueron un calvario (con perdón) infernal. Los funerales se prolongaron horrendos, inacabables, insoportables. Un ejercicio de necrofilia repugnante y trivial a la vez. Quizás a Karol Wojtyla le lloraron millones de católicos, pero el trance duró tanto que sin duda produjo (como mínimo) algunos miles de ateos. Como su pontificado había durado más de un cuarto de siglo (y casi nadie recordaba a su antecesor directo, un infeliz al que apenas le dio tiempo a saludar por el balcón con sonrisa de pánfilo) todo era una novedad y cada día caía sobre el ciudadano una atroz cantidad de información sobre las maravillas del ceremonial católico. Pues bien: ahora es peor. Mucho peor. A todo este infinito fastidio, que se vende como un acontecimiento excepcional, se suman ahora las redes sociales. Es imposible asomarse a ellas sin que aparezcan memes de Francisco, citas de Francisco, fotos hermosísimas de Francisco, biografías de diez segundos de Francisco, videos de Francisco con políticos, aristócratas, escolares, capitanes de empresa, deportistas celebérrimos, coros de música sacra, niños moribundos, jugadores de mus, teólogos de Cochabamba, Francisco con paso andarín hacia las puertas del Paraíso justo frente a su apartamento, Francisco encontrándose a Jesucristo que le da un abrazo che, boludo te esperaba el año pasado, que bueno que viniste por fin, Francisco tomándose un mate con Juan Pablo II, Juan XXIII, Pablo VI y Benedicto XVI – ningún rastro del desdichado de la sonrisa – o Francisco en su último día de vida, triste, solitario y final.

Se supone que después del entierro o encapsulamiento en las bóvedas vaticanas vendrá el plato fuerte, es decir, el cónclave, convenientemente literaturizado y cinematografiado desde hace tiempo. Pero siempre salen unos vivos para sacar tajada a la mitomanía del encierro de un montón de ancianos varones –atendidos por un pequeño ejército de sufridas monjas – a los que el mismísimo dios les indicará quien debe suceder al papa argentino. Que emocionante. ¿A quién le corresponderá el anillo de El Pescador? ¿A un papa conservador, tiernamente hocicudo e impecablemente autoritario o a un papa conservador que se haga pasar, como el que acaba de dejarnos, como un papa progresista que someta a la Iglesia a un vendaval de cambios justicieros, aunque sin llegar a extremos disparatados como tratar a la mujer como igual al hombre, o bendecir las uniones matrimoniales entre homosexuales, o modificar el derecho canónico sustancialmente o transparentar las finanzas de Ciudad del Vaticano o jubilar la Guardia Suiza o democratizar la organización eclesiástica para que por ejemplo – como ocurrió en el pasado – los fieles elijan a su propio obispo? Hasta esos extremos, por supuesto, ni se puede pensar en llegar sin incurrir en pecado. La mayoría de los expertos –porque existen expertos y no todos son Paloma Gómez Borrego, los hay que no se cardan el pelo – creen que ganarán los malos y el próximo pontífice será de derechas, pero otros creen que no, que será de derechas pero chino, es decir, de izquierdas, o conservador y negro, es decir, de izquierdas, porque gracias a la cultura posmoderna los cónclaves son más o menos como el concurso de Eurovisión o La isla de los famosos. ¿Cuál debe ser el formato ahora? El formato de Papa Bueno parece muy gastado. La gente se cansa cada vez más rápido. ¿Y un papa cabroncete pero de buen corazón, como el doctor House, mascullando blasfemias pero negándose a sí mismo los analgésicos para ofrecer su dolor a Cristo? A un servidor le da igual. Pero decídanse pronto.

Suscríbete para seguir leyendo