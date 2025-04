Gemelos digitales / BBVA

Me comentaba un banquero amigo las dificultades que afronta su gremio ante el desarrollo de la digitalización, aplicada directamente al fraude bancario, con la manipulación de los códigos biométricos. Por ejemplo si se quiere suplantar la voz, ya es posible con la grabación de cinco palabras construir una conversación sin que se pueda distinguir la copia de la voz original.

Pero en la conversación salió un tema donde por el contrario la digitalización representa un verdadero maná para el desarrollo de la sociedad. Estamos hablando de los llamados «gemelos digitales».

Un gemelo digital viene a ser una representación virtual de algo, sea un objeto, un proceso industrial, o un órgano corporal.

Imaginemos un corazón, y su contrapartida digital, reconstruida mediante infinidad de sensores aplicados al original, hasta convertirla en un clon virtual del órgano original.

Y ahora elucubremos un medicamento revolucionario contra los ataques cardíacos, pero que no nos atrevemos a probar directamente en humanos. Pues se lo encasquetamos a su hermano digital, sin el menor peligro para el paciente, que se beneficiará de los exitosos avances conseguidos gracias a las mataperrerías infligidas a su tocayo digital.

Esto me recuerda un poco la expresión «¡Ahí me las den todas!» cuyo origen está precisamente en un alcalde que envía a su aguacil a cobrarle una multa a un vecino, que en vez de pagarle le larga al susodicho dos certeras bofetadas. A su regreso al consistorio, el doliente alguacil le reprocha al alcalde que ambas bofetadas iban destinadas por delegación al primer edil, a lo que replica éste «pues ahí me las den todas».

Y esta es un poco la idea del gemelo digital en medicina: manipular y someter sin peligro al gemelo todos aquellos tratamientos experimentales que aplicados al original podrían poner en peligro la integridad física del paciente. En cierto modo algo similar a un simulador de vuelo, donde el piloto novato se familiariza con las reacciones del avión a sus maniobras, sin poner en peligro el aparato gemelo estacionado en el hangar. No sé Uds. pero si yo tuviera posibilidad de pilotar cómodamente sentado en el simulador, creo que no me resistiría, tras realizar unos cuantos «loopings» a estrellar virtualmente el aparato.

Por supuesto que estudiar sobre modelos los comportamientos del original no es nada nuevo. Si me permiten frivolizar el tema, en mis tiempos de estudiante de ingeniería me tocó reproducir un modelo de red eléctrica en un tablón con docenas de potenciómetros cuyas ruedecillas había que ajustar hasta conseguir el equilibrio de la red. ¡Más que digital venía a ser una aplicación dactilar! Si recuerdo este ejemplo es porque tras horas de trabajo, y al haber conseguido ya al atardecer el ansiado resultado, a la mañana siguiente una celosa limpiadora se había dedicado, pese al rotulito de «No tocar», a limpiar a conciencia todas las ruedecillas, arruinando todo mi esfuerzo del día anterior. Hoy en día me hubiera bastado conformar un gemelo digital de la red de distribución en cuestión.

Del mismo modo que a mayor escala se establecen por ejemplo modelos digitales de los procesos atmosféricos a la hora de pronosticar el tiempo. Y aplicando además a la meteorología la experiencia de los “big data” , las ingentes cantidades de datos de los que se alimenta la inteligencia artificial para conseguir acertar a la postre si hemos de llevarnos el paraguas al salir de casa mañana.