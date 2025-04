La huella de Yolanda

Yolanda Arencibia durante el XII Congreso Galdosiano. / LP/DLP

El peor examen que pueda existir es el de escribir sobre el maestro. Por eso, he dejado que el tiempo haga su trabajo, preparándome para estar a la altura de la persona y su legado. No se trata de recabar datos, ni de rivalizar con la estela que ha dibujado el paso del maestro por la vida de cuantos le trataron y conocieron. No es eso, además tampoco le hubiera gustado que, las palabras a ella dirigidas, estuvieran presididas por el desafío o la competición. Yolanda Arencibia era mucho más que el escritor al que dedicó la investigación histórica y literaria.

Son dos las grandes personalidades que me han marcado en mi transitar por el mundo académico. El primero era un individuo peculiar como él sólo podía serlo, maestro en el pleno sentido de la expresión, capaz de conocer el alma de cuantos tuviesen la fortuna de estar a su vera. Era historiador y ya va siendo hora de reeditar algunos de sus importantes estudios. Don Antonio de Béthencourt Massieu alcanzaba lo mejor de sí cuando anteponía la condición humana a la intelectual. El aprendizaje con él entrañaba una suerte de constante lección de vida. La otra personalidad fue Yolanda, sin el don por delante, pero a la que era imposible tutear por más que te invitara a ello.

La última vez que la vi fue con motivo de su presencia en el instituto, adonde había acudido para hablar de Galdós y la literatura. El pasar de los años ya mostraba sus estragos en el cuerpo, aunque en aquellos ojos todavía se adivinaba la pasión que animaba una vida entregada a la enseñanza y la investigación. Me reconoció al instante e intercambiamos unas breves palabras que, para mí, son el recuerdo de una voz imperecedera. Sin embargo, en la primera ocasión que la traté, a raíz de la confección de unos almanaques culturales patrocinados por el Cabildo Insular de Gran Canaria, aparecieron los rasgos solares que iluminan la herencia de una mujer sin par: la humildad y el rigor.

Cualquier maestro que se precie de serlo, y ella lo era en su grado supremo, deja lo personal en la sombra, cediendo el protagonismo al discípulo y su progreso. Por otra parte, atinada en el manejo de los tiempos, quiero decir en el difícil equilibrio entre la conversación y el silencio, solía escuchar con atención y simpatía, pero cuando advertía el error o la falta de correspondencia con la verdad de alguna afirmación sin contrastar, asomaba la rigurosidad implacable, el perfil del maestro que uno menos desea conocer, aunque, por eso mismo, más lo celebra pasado un tiempo. Nadie mejor que ella encarnaba estas dos facetas cruciales de la enseñanza.

En fin, he tenido la inmensa suerte de contar con un par de maestros a los que añoro cada día que pasa. Y lo más curioso es que ninguno de ellos tuvo relación directa con la filosofía, quizás porque la supieron vivir a su manera, dejando una profunda huella entre los que les conocieron.n