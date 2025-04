Cuando leer se convierte en una aventura

10 libros para leer.

Cada año, al llegar los últimos días del mes de abril, celebramos el Día o la Semana del Libro. Aparte de las múltiples ferias que se montan en cada una de nuestras islas y municipios, es una fecha que nos invita a reflexionar sobre el papel de la lectura en nuestras vidas, especialmente entre los más pequeños. En un mundo marcado por la inmediatez y las pantallas, muchas voces advierten que los jóvenes leen cada vez menos y comprenden menos lo que leen. Pero quizás la pregunta que deberíamos hacernos no es solo «por qué leen menos», sino «qué estamos haciendo —o dejando de hacer— desde edades tempranas para que leer forme parte de su vida»

En nuestro cole, el CEIP Los Giles creemos que el gusto por la lectura no nace de forma espontánea: se cultiva. Y para ello, es necesario que el acto de leer no se perciba como una obligación escolar, sino como una experiencia viva, placentera y personal. ¿Cómo lograrlo? Una de las claves está en trabajar adecuadamente las estrategias lectoras antes, durante y después de la lectura, donde se aborden técnicas como la activación de conocimientos previos, la formulación de hipótesis, la inferencia, la identificación de ideas principales o el booktube, todas ellas fundamentales para una comprensión profunda y significativa del texto.

En nuestro centro llevamos tiempo desarrollando propuestas que promuevan este enfoque activo y motivador hacia la lectura. Un ejemplo destacado es el proyecto «Desarrollo de la competencia comunicativa a través del Booktuber», que fue reconocido como el Mejor Proyecto Innovador en SIMO Educación 2023. Esta iniciativa ha permitido que nuestro alumnado no solo lea, sino que se convierta en «influencer» de libros, creando vídeos en los que recomiendan sus lecturas, analizan personajes y comparten emociones. Este formato favorece no solo la comprensión lectora, sino también la expresión oral, la creatividad y el uso responsable de la tecnología. Este proyecto nos ha llevado a la realización de otros como «Detectives de la desinformación», donde desde edades tempranas reflexionamos sobre los bulos y la desinformación, fomentando el pensamiento crítico ante lo que se lee, se ve y se escucha.

Por otro lado, consideramos esencial acercar a nuestros niños y niñas a autores y autoras de su propio entorno. Leer textos de Daniel Martín Castellano, Carlos González Sosa, Lola Suárez o Melanie Garzón Sousa significa encontrarse con paisajes conocidos, formas de hablar familiares, situaciones cercanas. Y además nos abre la puerta a conocer a otros autores como Benito Pérez Galdós, Cairasco de Figueroa o Tomás Morales que en muchas ocasiones están en las bibliotecas como reliquias. Esta conexión emocional con la lectura genera mayor motivación e identificación, reforzando el interés por leer y facilitando el desarrollo de estrategias lectoras de manera natural.

Al trabajar estas obras en el aula, seguimos un enfoque estructurado. Antes de leer, se estimula la curiosidad, hacemos predicciones, analizamos el título, investigamos sobre el autor o autora, activamos lo que sabemos sobre el tema o contexto del texto. En nuestro cole realizamos un pequeño video de no más de 30 segundos donde el alumnado responde a tres preguntas: qué libro he escogido, por qué lo he elegido y qué espero encontrarme en él. De este modo podemos compartirlo con sus iguales y nos puede dar una comparativa muy interesante del antes y el después de la lectura.

Durante la lectura, enseñamos a subrayar ideas importantes, plantear preguntas, hacer inferencias y establecer conexiones con otras experiencias o lecturas. Podemos investigar, comparar y contrastar textos y realizar múltiples actividades para que no se quede en una lectura memorística sino que se crítica y con un aprendizaje que perdure en el tiempo. Realizamos ruedas de prensa a personajes de las historias y es una oportunidad para que participe todo el alumnado utilizando la radio como herramienta educativa.

Después de leer, nuestro alumnado participa en debates, realiza reseñas, crea finales alternativos, dramatiza fragmentos o graba vídeos booktuber, conectando la lectura con la creatividad y la expresión personal.

Esta Semana del Libro queremos reafirmar nuestro compromiso con una lectura que sea herramienta de comprensión, disfrute, identidad y expresión. Porque leer no es solo decodificar palabras: es entender el mundo, descubrir otras realidades, desarrollar el pensamiento crítico y crecer como personas.

Concluyo con una frase de Jorge Luis Borges: «Nunca se termina de aprender a leer. Tal vez como nunca se termine de aprender a vivir».